Grave antecedente y entorno tóxico

viernes 24 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

En junio de 2021 este medio publicó detalles de un grave incidente protagonizado por Marcos Matías O. (31), actual concubino de la madre de las niñas.

En ese entonces estaban separados y el hombre habría tratado de ingresar por la fuerza a la casa y rompió los vidrios de la ventana del frente, tras lo cual lanzó una bomba incendiaria con clavos frente al domicilio.

“Un día antes él se fue al centro y volvió borracho, muy alterado. Me di cuenta de su estado y no le abrí la puerta. Él tenía su llave, pero crucé la mía para que no pueda entrar porque tenía miedo por mis nenas. Empezó a patear la puerta y rompió los vidrios del frente. Me dijo que iba a matar a mis hijas adelante mío, que después me iba a matar a mí y que quemaría la casa. Pero no lo denuncié y tendría que haberlo hecho”, señaló entonces la mujer.

Ruido y humo

Por otro lado, precisó que luego del primer incidente se encerró en su domicilio con sus hijas.

Ya de madrugada escuchó un ruido en el frente y sospechó que su ex había regresado.

“Me levanté y en eso veo el humo, que se estaba quemado la puerta. No sabía si él seguía afuera, pero no podía dejar que se queme la puerta. Entonces busqué un balde con agua, tomé coraje y abrí la puerta para apagar el fuego. Por suerte él ya no estaba. Después llamé al 911”, mencionó.

Horas más tarde el implicado fue detenido bajo los cargos de amenazas y daño a la propiedad. Luego de un par de semanas recuperó la libertad, más tarde retomó la relación con la mujer que lo había denunciado y actualmente conviven bajo el mismo techo.





