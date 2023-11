Pastor evangélico abusó a su nieta de 15 años y la embarazó

viernes 24 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

Un pastor evangélico de 71 años fue detenido, luego de ser denunciado por haber abusado sexualmente de su propia nieta de 15 años en la localidad de Garupá. Producto de los reiterados ultrajes, la menor se encuentra cursando un avanzado embarazo, según consignaron profesionales de la salud de Posadas.

La denuncia policial, a la cual El Territorio tuvo acceso, fue realizada por la madre de la menor e hija del acusado, David E., el pasado 15 de noviembre en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional X.

En su exposición, la madre indicó que ese día notó muy rara a su hija, por lo que decidió indagar para saber qué le estaba pasando.

En ese contexto, la mujer expresó que la adolescente no tuvo otra opción que revelar el tormento que estaba viviendo en el último tiempo.

Durante la serie de preguntas sobre qué le estaba ocurriendo, la adolescente le contó a su progenitora que el hombre la abusaba sexualmente por lo menos durante el último año, y que como consecuencia estaba embarazada.

Si bien uno de los motivos que produjo la inquietud de la denunciante fue que la notaba diferente corporalmente, un factor que evitó que se diera cuenta de la situación en la que se encontraba fue que la menor usaba una faja para tratar de ocultar el crecimiento de su vientre. Esto último, según la denuncia, lo hacía por pedido del acusado.

En tanto, luego de la denuncia, la víctima fue internada por protocolo en el Hospital Madariaga.

Allí constataron el abuso, cuyo informe será anexado al expediente de la causa, como también el embarazo de 7 meses de la adolescente.

A través del expediente de salud, se pudo conocer que la decisión de la familia denunciante fue no interrumpir y entregar en adopción al recién nacido.

Respecto al acusado de 71 años, se supo que en los últimos meses era el encargado de predicar en una iglesia ubicada sobre la avenida Irigoyen de la citada localidad, en reemplazo del pastor principal.

Luego de tomar conocimiento del aberrante episodio, habría sido expulsado de la congregación.

Por otro lado, desde el entorno de la víctima, manifestaron que "está en manos de la justicia, ya está detenido el agresor", agregando que “para nosotros es muy doloroso”.

Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón, quien dispuso que en el marco de la investigación la adolescente brinde su testimonio en Cámara Gesell para ratificar, ante los especialistas, lo denunciado en sede policial.

“Estaba más callada”

Una docente del colegio BOP 21, institución en la que cursa el segundo año secundario, expresó ante este medio que la menor no había comentado ni insinuado la situación que estaba padeciendo. No obstante, manifestaron que desde el comienzo del año escolar notaron que “estaba más callada”. A su vez, dijo que “era más participativa y en el último tiempo se la notaba más retraída, pero no contó a nadie lo que estaba pasando”, aseguraron.

Por otro lado, integrantes de la iglesia de la cual el ahora detenido era uno de los dirigentes, repudiaron el abuso sexual perpetrado, utilizando imagenes del sospechoso y pidiendo que sea difundido.