Reprogramaron audiencias del juicio por el asesinato de Reinaldo Andrade

jueves 23 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Penal Uno de Oberá de suspender el comienzo del debate -debía arrancar ayer- por el asesinato de Reinaldo Andrade (37), quien fuera víctima de un presunto caso de gatillo fácil en la localidad de El Soberbio en 2019, autoridades del mencionado órgano judicial reprogramaron para dentro de una semana la apertura del citado proceso judicial.

Según pudo saber este matutino en base a fuentes vinculadas al caso, el juicio finalmente comenzará el próximo miércoles y tendrá su continuidad en jornadas consecutivas el jueves 30 y el 1 de diciembre, respectivamente.

Este matutino pudo saber que para la primera jornada están citados a declarar cuatro testigos, aunque no se descarta que además de la lectura del auto de elevación a juicio y otras cuestiones formales del proceso también puedan declarar -si así lo desean- los cuatro imputados que tiene el caso.

Se trata de Matías Lohn y Fabio Boges, exoficial y exsuboficial respectivamente de la Policía de Misiones, que están imputados por homicidio calificado por ser integrantes de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego.

Mientras que los otros dos implicados son Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers, acusados en la causa por falso testimonio y encubrimiento.

Como publicó este medio en la víspera, el debate oral que debe ventilar lo reconstruido durante la etapa de instrucción llevada adelante en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente fue suspendido en dos oportunidades. Horas antes de comenzar, por un planteo hecho por el defensor oficial de Velozo y Sievers no se llegó con los tiempos para iniciar el proceso ayer.

Aunque la primera postergación se produjo el pasado 25 de octubre cuando por un cambio de abogados justamente de los dos acusados de encubrimiento, el juicio tuvo que reprogramarse para un mes más adelante.

Malestar familiar

Antes de conocer la novedad de la segunda reprogramación, Pablo Andrade, hermano de la víctima, comentó sus sensaciones al dilatarse la apertura del proceso judicial.

En ese contexto señaló que “desde el día del hecho hasta ahora es un sentimiento que no se olvida. La familia lo que pide incansablemente es justicia, que esto se aclare. Ya estamos pasando los cuatro años y por ahora se hace imposible determinar las pruebas de quién es culpable y quién no. Que salga de inmediato la fecha de debate”.

Por otro lado, señaló que semanas atrás tanto él como la viuda de Reinaldo fueron citados al tribunal en donde se les hizo saber una propuesta de la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado que se presentó desde la defensa de Veloso y Sievers. Aunque esta cuestión no prosperó.

Al ser consultado sobre qué piensa del posible encubrimiento y falso testimonio en el que incurrieron los dos hombres que viajaban con Andrade al momento del asesinato, el entrevistado no se guardó nada.

En este punto remarcó: “En un principio confié mucho en esos muchachos, me solidaricé con ellos, porque supuestamente eran amigos con mi hermano, había pasado todo eso juntos. Pero al pasar el tiempo me decepcionaron porque ellos pasaron de ser testigos a estar detenidos. ¿Por qué no cuentan lo que pasó? Mataron a mi hermano en las narices de ellos dos y dicen que no vieron nada. No son testigos de Andrade sino testigos de Lohn y Boges. Lo que yo te puedo decir es que ellos dicen que no vieron nada al estar a centímetros de mi hermano”.

Por último insistió: “Lo que nosotros queremos es que los cuatro vayan a debate, que cuenten lo que pasó ese día y que cada uno se haga cargo de su participación. Si fue Lohn o Boges el que tiró nosotros no sabemos y los testigos que fueron los únicos que pudieron haber visto dicen que no vieron nada. Todos tenían pólvora en la mano, a los testigos también salió positivo, mi hermano es el único que no le dio positivo. Él no empuñó ningún arma”.



En cifras

4

Para la primera audiencia del debate oral, prevista para el 29 de noviembre próximo, cuatro testigos están citados a declarar en el marco del proceso.





Una supuesta persecución que terminó en homicidio