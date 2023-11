Milei dijo que vienen seis meses duros y no se dejará extorsionar

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El presidente electo Javier Milei, en una entrevista con el columnista Manuel Adorni les advirtió a sindicatos y movimientos sociales que no se va “dejar extorsionar” y que aplicará la ley cada vez que salgan a la calle.

Durante toda la entrevista, que duró poco menos de media hora, el presidente electo habló sobre distintos puntos. En primer lugar, sobre el momento en el que se enteró de que había ganado el balotaje, y luego sobre la reunión que tuvo ayer por la mañana con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. “Fue una reunión muy cordial y muy valiosa. Hablamos sobre cuestiones de política interna, de política internacional y de la cuestión social”.

Un ajuste ineludible

A mitad de la entrevista, Javier Milei habló sobre lo que serán los primeros seis meses de gobierno. “Van a ser seis meses duros”, afirmó el presidente electo. “Nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer. Y lo que nosotros proponemos es que ese ajuste lo pague la política”.

Al respecto del ajuste fiscal dijo que si no lo paga la política, “puede que termine en una hiperinflación y va a ser monstruoso porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de la pobreza”.

Inmediatamente después el entrevistador le preguntó si tenía temor de lo que pueda suceder en la calle: “Se aplicará la ley”, respondió Milei sin escrúpulos.

“Se aplicará la ley. Y no me voy a dejar extorsionar”, agregó luego. “Porque sino, no resolvemos más esto. Todos decimos que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’, por lo que no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos”.

Además, el líder de La Libertad Avanza subrayó que se siente “absolutamente respaldado” por las fuerzas de seguridad en este sentido. “Si cedemos a la extorsión, ya no seremos el país 130 en el ranking mundial. Vamos a ser el peor país del mundo”, cerró respecto de este tema.



Apoyo de los jóvenes

El ex presidente Mauricio Macri destacó el lunes por la noche que Javier Milei tendrá un fuerte apoyo popular como no tuvieron otros jefes de Estado en los últimos años. En ese contexto, planteó que hoy existe un “mandato popular” muy profundo liderado por los jóvenes para defender las reformas promovidas por el flamante ganador de las elecciones. “Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra, los jóvenes van a salir su oportunidad, entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes”, declaró en diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá en el canal Todo Noticias. “El núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes que trabajan y reclaman la oportunidad de poder trabajar y ahorrar, y ellos están muy firmes”, completó.