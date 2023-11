Wanda Nara: “Mauro me propuso volver a casarnos”

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara está con muchos proyectos, que la tienen viajando permanentemente entre Roma y Estambul y también hacia la Argentina, donde tiene compromisos empresariales.

En la ciudad europea, Wanda participa del ciclo “Ballando con

le stelle”, la versión italiana del “Bailando” argentino. Mientras, en Turquía está su familia y parte de la semana la pasa allí con sus hijos y su esposo Mauro Icardi.

En una entrevista con la revista Gente, la influencer y empresaria relató que para estar en el reality cuenta con el aval de sus médicos, ya que está en tratamiento por un diagnóstico de leucemia. “Jamás hubiera aceptado sin su consentimiento. Yo estoy haciendo un tratamiento con medicación, me hago chequeos semanales y tengo un riguroso seguimiento en cada ciudad en la que vivo: Roma, Estambul o Buenos Aires”, dijo.

Consultada sobre si se enojó con las personas que dudaron de su enfermedad, respondió: “Yo nunca me enojé, pero yo sería incapaz de mentir con algo tan serio. Lo que me dolió fue que mis hijos se enteraran de que estaba enferma por los medios y temí que dejaran de confiar en mí; en casa tenemos una premisa y es hablar de todo, entonces, me angustiaba que creyeran que les había ocultado lo que tenía”.

Y luego confió una primicia: “Te voy a adelantar algo que todavía no conté: Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos! ¡Es súper reciente lo que te cuento. No definimos nada todavía pero fue hermoso recibir su propuesta”.