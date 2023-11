Un muerto y un herido por presunta disputa narco en Santo Antonio

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Un hombre falleció y otro resultó herido luego de ser atacados a balazos tras cruzar por un paso clandestino a Brasil desde San Antonio. Las víctimas son brasileñas y se cree que el hecho podría estar relacionado con una disputa de terrenos de bandas narco.



Si bien los hechos ocurrieron el viernes por la noche, fueron reportados en la víspera por medios locales. Se informó que la Policía Militar fue requerida en el barrio Entre Ríos de Santo Antonio Do Sudoeste, luego de que vecinos reportaran que había dos hombres heridos con arma de fuego pidiendo ayuda.



En el sitio los uniformados constataron que uno de ellos tenía un impacto en el pecho y ya había fallecido, mientras que el otro tenía una herida en uno de sus muslos.



Justamente el sobreviviente fue quien relató lo ocurrido. Expresó que estaban cruzando desde San Antonio por un paso clandestino, conocido en la zona como piques, cuando fueron recibidos a los tiros. Ambos corrieron, saltaron muros y cruzaron terrenos hasta llegar a la casa donde finalmente los socorrieron.



El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) de Brasil fue requerido en el sitio y sus profesionales confirmaron el fallecimiento. La Policía Civil y Criminalística hicieron las pericias de rigor en la escena y trasladaron el cuerpo a la localidad de Francisco Beltrao para la realización de una autopsia.



Por otra parte, el herido fue trasladado en primera instancia al Hospital Santa Isabel, aunque por la gravedad de su herida se determinó su derivación al Hospital Regional. Su identidad ni la de su acompañante fallecido fueron develadas en el país vecino.



Respecto de la investigación, se pudo saber que la Policía Civil detuvo poco después del hecho a un sospechoso en la misma escena y otros dos presuntos cómplices cayeron horas después. Los tres quedaron a disposición de la Justicia brasileña y esperan determinaciones sobre su futuro.



Al respecto, citando fuentes policiales, el medio Radio Fronteira expresó que la investigación continúa pero que la principal hipótesis es que el sitio es un escenario de disputa por bandas que quieren liderar el tráfico de drogas y crimen organizado. Incluso señalaron que el fallecido es quien quería imponerse, lo que causó la furia de otras organizaciones.



Como ocurre con Bernardo de Irigoyen, el principal negocio de las “ciudades gemelas” -como le dicen en Brasil- San Antonio/ Santo Antonio Do Sudoeste es el contrabando de diferentes productos. Sin embargo, no son habituales los hechos de violencia extrema, como sí ocurre con los asesinatos a manos de sicarios en la localidad más oriental del país.



El último hecho de estas características ocurrió en octubre del 2020, cuando Jorge Dias, un misionero de 48 años retirado de la Policía de Misiones con el grado de sargento fue acribillado mientras tomaba una cerveza en un bar.



Como informó oportunamente este medio, el 29 de octubre a la tarde un Chevrolet Astra con dos ocupantes encapuchados paró justo frente de su mesa. Así, el acompañante bajó y con un arma 9 milímetros que tenía un silenciador apuntó al argentino y literalmente descargó todas las municiones para luego subirse al coche e huir apresurado.



Por otra parte, en junio del 2017 José Morais de Lima (54) fue hallado muerto en el barrio Vila Nova de Santo Antonio Do Sudoeste. Estaba sobre un charco de sangre en medio de las humildes casillas del lugar.



Rápidamente los investigadores del vecino país trazaron que Morais de Lima fue atacado a disparos en territorio argentino y, muy mal herido, caminó hasta el vecino país para luego morir. Barrio Unidos es el conglomerado de casas en este lado de la frontera.



Esto se debe a que los rastros de sangre llevaron a los pesquisas hasta un improvisado puente que hay muy cerca de la escena. Los vecinos del lugar confirmaron que momentos antes se escucharon al menos cinco disparos.