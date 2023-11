Creen que la que mató a sus hijos tuvo un brote psicótico

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

La mujer que mató a sus dos hijos sufrió un brote psicótico por estar en crisis con su pareja, detallaron los investigadores del doble filicidio ocurrido en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.



Desde aquella noche trágica, en la que un nene de ocho años y su hermanita de cinco fueron ultimados a puñaladas por su madre, la mujer -de nombre Aldana- permanece internada en el hospital de esa localidad, con una fuerte custodia policial.



Un equipo interdisciplinario del Poder Judicial de la provincia continúa evaluando si una crisis emocional fue el motivo que la llevó a cometer los crímenes de sus hijos.



El resultado que se obtenga de las pericias podría ser clave para declarar a la agresora inimputable, indicaron medios locales.



“Silencio, los chicos duermen”

La terrorífica escena fue descubierta por la tía de las víctimas cuando acudió a la casa de su hermana en la noche del 15 de noviembre, ya que no le contestaba los mensajes ni llamadas desde hacía varias horas, lo que le resultó preocupante.



Cuando tocó la puerta, la mujer le abrió y bañada de sangre le pidió que no hable: “Silencio, te pido que no hagas ruido porque los chicos están durmiendo”.



Luego, la recién llegada, al adentrarse en la casa, se topó con los cuerpos de sus dos sobrinos asesinados a puñaladas y ante esa escena dio aviso a las autoridades.



Para los investigadores, el hecho de que la mujer, tras asesinar a sus hijos, intentó quitarse la vida, también es un factor clave para constatar su salud mental.



Sin embargo, para su familia hay otro factor detrás. Es que confirmaron que atravesaba una separación con su pareja y padre de sus dos hijos y el hecho de no contestar los mensajes de su hermana podría ser indicio de una premeditación.



A su vez, remarcan que cuando los policías llegaron a la casa ella no mostró culpa ni ningún otro sentimiento.



Asimismo, en ese momento la homicida sostuvo ante los policías haber recibido la visita de un abuelo que murió hace varios años. Este detalle, entre otros, apuntan a que la asesina tuvo un brote psicótico que derivó en la masacre, apuntó una fuente cercana a la causa a Diario Norte.



Ahora, resta saber qué medida tomará la Justicia sobre si es imputable o inimputable por un eventual brote psicótico.



El caso es investigado por la fiscal María José Barrero Sahagún, quien dispuso en las últimas horas la aprehensión de la mujer y trabaja para definir la calificación legal del hecho.



En relación con el padre de los menores, un trabajador rural, se topó con la terrible escena al volver a su casa del trabajo y según comentó un investigador “entró en shock y tuvo que ser atendido y contenido en el lugar”.