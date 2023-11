Trece años de cárcel por secuestrar a un joven en 2002

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

Un hombre fue condenado a 13 años de prisión por haber participado del secuestro de Juan Marcelo Ramírez, un joven que está desaparecido desde 2002, cuando sus captores lo interceptaron en la localidad bonaerense de José León Suárez, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Alfredo Orlando Torino Borda (68), quien en un primer juicio oral realizado en 2013 fue absuelto, hasta que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese veredicto y dispuso que se realice un nuevo debate, el cual finalizó durante la semana última.



Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 de San Martín, presidido por la jueza Claudia Morgese Martín e integrado por los vocales Héctor Sagretti y Silvina Mayorga, condenó a Torino Borda como coautor del delito de “secuestro extorsivo, agravado por haberse cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego”.



No obstante, el imputado llegó en libertad a este nuevo juicio y continuará en esa situación, aunque con restricciones, hasta tanto la sentencia quede firme.



“Es tarde pero se hizo justicia por mi hijo. El 10 de diciembre van a ser 21 años que lo desaparecieron y no lo podemos encontrar. Estamos con la misma desesperación, con la misma angustia, pero estamos conformes por la decisión”, dijo emocionado a Télam, Venancio Ramírez, padre de la víctima.



El hombre, a quien en 2015 le asesinaron otro hijo, añadió que “el Tribunal 3 lo dejó libre” y, tanto la fiscalía como su abogado, Alberto Palacio, apelaron.



“Casación revocó el fallo y gracias a Dios este tribunal lo condenó. Nosotros nunca descansamos, participamos en muchos lados con distintos organismos, siempre estamos con la gente que ahora está en el lugar de nosotros”, aseguró.



De esta manera, por el caso fueron condenados cuatro hombres, dado que en un primer juicio por el secuestro fueron sentenciados a 17 años de cárcel Julio Robledo y Claudio Maiz, y a 12 años Adrián Pérez, sindicado como quien aportó el teléfono para llamar a la familia y exigir el rescate, aunque todos ellos ya están libres.



Sin embargo, la Justicia siempre los acusó por el secuestro y no por el homicidio, pese a que en la camioneta de Juan Marcelo hallaron sangre y cabellos.



Ramírez (27) fue secuestrado el 10 de diciembre de 2002 por delincuentes armados y vestidos de policías en 1 de Agosto y avenida Márquez de José León Suárez, en San Martín, cuando se movilizaba en una camioneta Fiat Ducato para ir a visitar a una amiga.



Luego, los captores se comunicaron con su padre comerciante y le exigieron medio millón de dólares para liberar a su hijo, a lo que la familia respondió que le era imposible reunir esa suma y lo último que llegaron a ofrecer fueron 7.000 pesos.