Por recepciones y bodas, buenas ventas de telas, vestidos y trajes

sábado 18 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

Comercios textiles y dedicados a la venta de vestidos exclusivos y trajes aseguraron buenas ventas y una demanda estable en esta época del año. Los locales textiles consultados coincidieron en que “para los preparativos y recepción de fin de año, las ventas obedecen a que esta vez la mayoría se queda a comprar en Posadas, no como sucedía años atrás por la competitividad con Paraguay”. Además, más allá de las restricciones a las importaciones que aún no permite ingresar al país la variedad que requiere el comercio, las telas no subieron excesivamente de un año a otro. Entre lo más solicitado para los eventos de fin de año están el satén elastizado, raso, tul, tela con encaje y demás.

Samuel Pruczansski, comerciante del rubro textil, afirmó que “la demanda en los comercios textiles es sostenida porque el cliente ya no cruza más a Encarnación como lo hacía anteriormente”.

Afirman que la demanda se sostiene porque Posadas es más conveniente.

Por otro lado, desde negocios de confección de vestidos y venta de trajes, aseveran que las ventas se mantienen “debido a que es una temporada alta para el sector”. Un ambo (pantalón y saco) más camisa puede costar desde $88.000; un vestido corto para egresada puede valer desde $60.000, mientras que uno largo parte desde $110.000. “A más montaje el vestido, se eleva el costo. Pero hay para todos los gustos. La cliente que llega para confeccionar su vestido es porque desea algo exclusivo”, expresó Elvina Brycki, diseñadora.

Comercios textiles

Pruczansski es responsable junto a su esposa del tradicional Panamericana Textil ubicado en la calle Buenos Aires de la capital misionera. El comerciante que lleva adelante un negocio con más de 80 años en el rubro, explicó que lo fundamental en cada comercio fronterizo es el valor de la moneda local: “Cuando nuestro fuerte es la moneda, el consumidor pasa a Encarnación, quienes son nuestra mayor competencia. Desde la convertibilidad donde todos los precios estuvieron sujetos al dólar los comercios fronterizos tuvieron problemas. En el presente cruzar al otro lado no le conviene al consumidor. Por lo que la demanda creció y las ventas son estables. Se mueve el mercado”. Luego, añadió que por las restricciones a las importaciones imposibilitan ofrecer una variedad de mercadería a los clientes. “El 80% de la mercadería que se vende es importada. Hay muchísimas dificultades para que la mercadería ingrese, son pocos los importadores que acceden a esto, por lo que no llegamos a satisfacer la demanda que existe hoy”.

Además, añadió que “los precios también subieron ya sea por la inflación o por el aumento del dólar, y pese a ello es más económico comprar telas en Posadas que en Encarnación”. Ante dicho contexto, insistió en que se vende sí o sí lo que hay. Sobre todo en esta época del año las telas como tul, lamé, raso, tafeta, satén elastizado. Sostuvo que las emprendedoras o el cliente cotidiano llevan telas de sábanas, repasadores y manteles. Estos últimos ya con motivos navideños. “Las emprendedoras nos eligen mucho y nos cuentan que trabajan muy bien”. Para cerrar, Pruczansski destacó que el comercio “está trabajando bien y eso es lo importante más allá de las dificultades”.

Por su parte, Carolina Acosta, responsable de Textil 13, concordó que la demanda en esta temporada para comprar telas para confeccionar vestidos para recepciones u otro tipo de eventos es alta. No obstante, detalló que “en marzo es el momento del año que más se trabaja porque las modistas y diseñadores de indumentaria compran telas para la confección de uniformes”. Luego, detalló que “las egresadas llegan con un modelo de vestido y se les asesora qué tela pueden utilizar. O directamente llegan con la modista que le va a confeccionar el vestido”. “La realidad es que según el gusto y la decisión de cada cliente, hay un 50% que llega decidida a qué tela quiere para su respectiva confección porque ya fue asesorada, y la otra mitad llega indecisa y con gusto las asesoramos”, indicó.

Por último, la comerciante explicó que para una mujer de 1,60 de estatura se requiere alrededor de 1,20 metros para un vestido corto. Mientras, para un vestido largo se puede requerir entre tres y cuatro metros según la caída que lleve el diseño.

Sobre precios, el satén elastizado puede costar desde $4.500 el metro. El raso por metro $1.500. Tela con encaje desde $3.000. El tul desde $2.500. Por último, el microtul bordado desde $16.000 y la tela de encaje con bordado cuesta $21.000. Los valores pueden variar según comercio.

Para Navidad

Para fin de año en cada casa suelen haber adornos navideños, en este caso, la mesa también debe estar decorada acorde a la ocasión.

Al respecto, Acosta hizo hincapié que ya hay muchas consultas sobre precios y salida de las telas para hacer repasadores y manteles con motivos navideños.

“La tela de la que te salen cuatro repasadores de microfibra parte desde $1.900; mientras que la tela tropical de la que salen seis repasadores rondan entre los $2.000 y $2.900. En cuanto a manteles, dijo que está $1.400 el metro de mantel tela tropical, las telas de cuerina estampada desde $2.400. Todas tienen 1,50 de ancho”.





En alza la opción de vestidos exclusivos en mujeres y trajes clásicos en hombres