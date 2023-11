El territorio Fun

sábado 18 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 GTA.Mp3 - Emilia

2 Columbia - Quevedo

3 Ella tiene - Nathy Peluso; Tiago PZK

4 El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules

5 Mi ex tenía razón - Karol G

6 Lala - Myke Towers

7 Así es la vida - Enrique Iglesias; María Becerra

8 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

9 Ohh baby - Trueno

10 Bad idea right? - Olivia Rodrigo



Curioso método para preparar un examen de inglés se vuelve viral

En la tranquila ciudad de Calahorra, España, la temporada de exámenes suele sumir a los estudiantes en un mar de libros y computadoras. Sin embargo, un joven local compartió recientemente, en TikTok una experiencia singular relacionada con el peculiar método de estudio de su hermana para un examen de inglés, y el video no tardó en hacerse viral. Con un toque de humor, el joven comentó en el video: “Mi perra va a sacarse el B2 si mi hermana no aprende a estudiar inglés de otra manera”. En el intrigante clip, se observa a la hermana, inmersa en la lengua inglesa, repitiendo oraciones y palabras mientras su atenta audiencia es nada menos que su fiel compañera canina, Nala, que yace sobre el escritorio. A pesar de los intentos juguetones de la mascota por distraer a la estudiante, esta persiste en su tarea de manera inquebrantable

“Ya no sabe cómo escaparse”, acotó el joven narrador. Sorprendentemente,

otros usuarios de TikTok compartieron experiencias similares con sus propias mascotas.



Gran expectativa por los Game Awards 2023

Llegan los The Game Awards, una especie de Oscar de los videojuegos.

Este año la gala será nuevamente en formato presencial el jueves 7 de diciembre en el teatro Peacock y la organización ya anunció todos los nominados, en un total de 31 categorías. Se mezclan la gala típica de una entrega de premios con un enorme reducto para anuncios y presentaciones de los videojuegos que llegarán en 2024.

El premio a mejor juego del año – Game of the year o GOTY en inglés – es el galardón más importante de la ceremonia. Y este 2023 la cosa está muy reñida.

Si bien parecía que sería mas simple, grandes producciones se disputan el premio mayor: Alan Wake 2,

Baldur’s Gate 3,

Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4,

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder.

