Con las lluvias, arácnidos e insectos se reproducen con mayor rapidez e invaden las casas

jueves 16 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La primavera y el verano son las temporadas de mayor reproductividad de insectos, arácnidos (arañas, escorpiones) y babosas en Misiones. Con las frecuentes lluvias, las alimañas tienden a aparecer en los hogares en búsqueda de espacios secos, a través de las cañerías, desagües, rejillas y lavaderos.

Ante esa situación, Roberto Stetson, director del programa Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública, precisó a El Territorio que lo ideal es “tapar las aberturas con bandas autoadhesivas o trapos, y mantener desengrasadas las tuberías, utilizando agua caliente, mientras el material lo permita, y productos desengrasantes”.

Explicó, en la provincia se pueden encontrar cuatro tipo de alacranes: los negros y los claros, que son los más venenosos. Con las inundaciones en patios, alcantarillas y pozos ciegos, producto de las lluvias, señaló que son más propensas a reproducirse y aparecer.

Para evitarlas, recomendó tapar aberturas o rendijas por donde puedan ingresar, y usar insecticidas para controlarlas. También señaló que es común ver ciempiés y hormigas coloradas, que “pican de manera masiva y son dolorosas”.

Para prevenir una invasión, resaltó que hay que cuidar las cocinas y patios de restos de comida o productos grasosos que pueden atraerlas.

Por otro lado, aclaró que “las babosas no son tóxicas”, y que, si bien no son riesgosas para los humanos, sí “son una plaga, porque pueden dañar plantas”, resaltó.

En paralelo, indicó que el peligro es otro cuando de caracoles africanos se trata. La toxicidad de éstos radica en las bacterias que se encuentran en su baba, por lo que “puede ser riesgoso manipularlas”. Para controlarlos, recomendó una mezcla casera con hojas de pino y cenizas.

Las arañas también son arácnidos recurrentes en esta temporada cálida. En ese sentido, Stetson señaló que hay una especie pequeña, casi no visible, pero que puede generar reacciones alérgicas. Para prevenir, detalló, “hay que limpiar detrás de los muebles, ventilar los ambientes de la casa. Tener cuidado con las ropas y zapatos que quedaron guardados, porque también pueden estar allí”, advirtió.

Ante la presencia de estos y otros animales, el funcionario resaltó que “para hacer tareas en el jardín, hay que usar guantes, ropa de mangas largas, pantalones, y evitar el uso de perfumes cítricos o dulces”, ya que estos aromas pueden atraer a otros insectos, como abejas y avispas.

Por otro lado, reiteró que hay que mantener los pastos cortos y los jardines limpios de basura o escombros donde puedan esconderse estos organismos.

Picaduras y accidentes

Stetson remarcó que “nunca hay que automedicarse” en caso de picaduras o alergias a insectos o arácnidos. Si aparecen síntomas como dolor intenso, hinchazón, dolor muscular o problemas respiratorios, es urgente asistir al médico “para que realice la evaluación y aplique un antídoto”.

En ese sentido, resaltó tener especial cuidado con niños y niñas menores de 3 años, ya que son el grupo de mayor riesgo ante reacciones alérgicas. Las personas con problemas cardíacos o cuadros alérgicos recurrentes también deben ser atendidas de inmediato ante picaduras.



El Soberbio: cerró el paso fronterizo

Por las intensas lluvias que también afectan al Sur de Brasil, el río Uruguay volvió a entrar en fase creciente ayer lo que obligó a cerrar el paso fronterizo entre El Soberbio y Porto Soberbo y suspender el servicio de balsas entre ambas ciudades fronterizas ya que el curso de agua superó los 8 metros. En igual situación de crecida se encontraban, al cierre de esta edición, los puertos de Alba Posse y San Javier y el escenario es monitoreado minuto a minuto ante la posibilidad de tener que volver a evacuar áreas costeras como se dio semanas atrás. En tal sentido, todas las miradas están puestas en el represa de Foz do Chapecó y en la cantidad de agua que pueda verter en los próximos días. Por otro lado, el Parque Provincial Moconá es uno de los más afectados por las lluvias; el paseo turístico lleva varios días cerrado a los visitantes y con los paseos náuticos suspendidos por la crecida del arroyo Yabotí y del río Uruguay, de momento no hay fecha de reapertura. En Puerto Iguazú el río Iguazú también está creciendo otra vez y no hay balsas que conecten con los vecinos países.

Por otra parte, la vecina provincia de Corrientes informó ayer que debieron suspender la tradicional Pesca del Surubí por la crecida del río Paraná en Ituzaingó. Así lo anunciaron en una conferencia de prensa el municipio de Ituzaingó, la Comisión de Pesca y la Prefectura Naval Argentina. La fecha estaba prevista del 23 al 26 de noviembre, pero la creciente del curso de agua impide la realización de la fecha.