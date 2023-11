“Va a haber muchos más radicales que voten a Massa”

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, sostuvo que este domingo no será una elección más de las que se vienen desarrollando en la Argentina. Afirmó que, desde aquella salida del gobierno de facto, ahora vuelve a estar en riesgo la democracia. Por eso sostiene que esta “es la elección más importante desde la recuperación de la democracia de 1983”, en alusión a lo ocurrido hace 40 años. Justamente, por entonces su padre, el fallecido Raúl Ricardo Alfonsín, mediante la elección del 30 de octubre de 1983, accedía a la presidencia, lograba así recuperar entre otros uno de los derechos esenciales como el poder de voto y, por lo tanto, la libre elección de los ciudadanos.

El abogado y político perteneciente a la UCR tras hacer alusión de haberse dejado atrás en la Argentina aquella etapa nefasta de la historia, se mostró muy sorprendido de que muchos dirigentes, entre ellos radicales, se muestren indiferentes o planteen la posibilidad del voto en blanco, en momentos cruciales para el país y la democracia. No obstante, vaticinó que son muchos más los radicales que entienden este momento del país y van a votar a Sergio Massa.

Fue al cuestionar la idea de anarcocapitalismo que promete implementar Javier Milei de ser presidente de la Nación. De esta manera, criticó al líder de La Libertad Avanza que defiende aquella filosofía extrema de instalar una sociedad capitalista sin Estado o con mínima intervención estatal. Sobre la falta de respeto a un Estado democrático, Ricardo Alfonsín no sólo se molesta por aquella confesión de Milei, quien había revelado que “le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas”, y ante la repregunta del periodista de quién era ese exmandatario argentino, el libertario sentenció “de Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario”.

Ahora el hijo del ex presidente y actual embajador argentino, concluye que el libertario no actúa ante sus adversarios con diferencias de ideas -como se admite y corresponde en democracia-, sino que lo hace “desde el odio y el rencor”.

Alfonsín se encuentra en estos días en la Argentina y fue uno de los asistentes al debate presidencial desarrollado el último domingo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA.

Antes de su regreso programado para mañana a Madrid, España, donde es embajador y por lo tanto con residencia allí -donde votará el domingo-, conversó telefónicamente con el diario El Territorio.

¿Qué se pone en juego en las elecciones de este domingo en el país?

Está en riesgo por primera vez desde 1983 la democracia. Creo que no hay ninguna duda lo que determinarán estas elecciones para los argentinos. Uno (por Milei) es anarcocapitalista, individualista, ultraliberal. El otro (por Massa), progresista, industrializador, a favor de las empresas y la promoción de exportaciones.

Este señor (por Milei) no tiene la menor idea de los respetos mínimos, de acuerdos mínimos. No respeta a los que piensan de una manera u otra. Agravia a los que piensan distintos, los trata de gusanos, ratas, zurdos de mierda, parásitos.

Creo que este señor con su temperamento puede poner en riesgo la democracia, porque tampoco se observa que aprecie demasiado la democracia y justifica la dictadura como lo hace su compañera (de fórmula Victoria Villarruel).

¿Le molestó que confesara las diferencias practicando boxeo con la imagen de quien fuera su padre?

No es por una cuestión de diferencias, sino es desde el odio y rencor como atiende a sus adversarios. No se necesita odiar para defender las ideas. Nunca he visto -sí he leído- cómo un dirigente político se refiere a su adversario como lo hace él. Eso ocurrió en la Alemania nazi o durante el fascismo de Benito Mussolini en Italia. Es decir, comienza con violencia verbal y luego física; que después de un gobierno autoritario, pasaron a un gobierno totalitario.

¿Qué posición debería adoptar el radicalismo en el país?

En el radicalismo no podemos ser indiferentes. No en un momento en que el radicalismo no tiene candidatos ni programas para defender. Esto viene ocurriendo desde el 2015 y de paso deberíamos reflexionar lo que nos pasó desde que creamos Cambiemos.

Por eso, muchos suscribimos y acompañamos a Sergio Massa, porque es imposible votar a Milei desde el punto de vista programático. Nadie puede votar a Milei y ser indiferente o no participar. Porque es la primera vez que del resultado electoral depende la salud y convivencia democrática y puede afectar a la democracia en su conjunto.

¿Qué opina respecto a quienes recomiendan votar o piensan votar en blanco?

El voto en blanco es casi lo mismo que no ir a votar. Nadie sabe cuántos van a votar a Massa y cuántos a Milei. Personalmente me parece que hay que tomar la decisión más segura.

Creo que va a haber mucho más radicales que van a terminar votando Massa, porque no está el partido radical compitiendo en estas elecciones. Es difícil concebir cómo puede ser que un dirigente joven, militante, que participa en la política y quiere influir, vaya a votar en blanco. Salvo que ambos -candidatos- propongan lo mismo, lo cual no es ahora el caso.

¿Qué opina respecto a la propuesta de unidad que propone Massa?

Nosotros hemos reclamado siempre un gobierno de unidad nacional. No quiere decir participar directamente, sino es un gobierno que se arriba con consensos importantes, para determinados sectores y objetivos. Se puede hacer en el Congreso y dialogando. Se puede pedir el consenso a los cuadros técnicos y políticos, para tomar una decisión, por ejemplo, contra la inflación y el déficit fiscal. Creo que nadie podría estar en contra de cooperar sobre estos aspectos.

Al participar del debate presidencial, ¿cómo lo vio desde la primera fila?

Para mí en el debate presidencial del domingo ganó ampliamente Sergio Massa, por actitud para gobernar y gestionar. Demostró templanza, temperamento y ratificó posiciones en momentos en que está en juego un proyecto neoliberal ante un progresista; sin llevarse por delante al sector privado, sino juntos y con distribución de ingresos; defendiendo a la industria nacional, a la economía regional, para contar con divisa real ante una deuda enorme contraída por el gobierno anterior (en alusión al expresidente Mauricio Macri), que estableció (por el FMI) plazos para pagos de intereses y deudas que son grandes condicionantes a la Argentina.