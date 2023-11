Denunció por abuso sexual a un medio hermano que conoció por Facebook

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

Las redes sociales se volvieron un medio para vincular a las personas, con los beneficios y riesgos que ello implica. En ese contexto, a través de un mensaje de Facebook, el 17 de septiembre del año pasado una mujer de la localidad de Jardín América se enteró que tenía tres medio hermanos por parte de padre.



Quien se contactó con ella fue D. O. (36), al cual poco tiempo después conoció personalmente. Además, supo de otro hermano y una hermana, quienes residen en Buenos Aires.



Lo que C. M. (28) nunca imaginó fue que el medio hermano que la ubicó por Facebook resultaría ser un violador que la sometió sexualmente, tal como denunció el pasado 23 de julio ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América.



“Ya pasaron casi cuatro meses y él sigue libre. Sólo le notificaron de la causa y de la prohibición de acercamiento, pero no lo detuvieron. Tengo entendido que sigue en Jardín y su pareja trató de agredirme porque lo denuncié. Por las noches tengo pesadillas y no sé qué haría sin el apoyo de mi familia, porque la justicia no me da respuestas”, subrayó.



Precisó que la causa por abuso sexual con acceso carnal se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.



“Fui varias veces para ver cómo sigue la causa, pero la única precisión que me dieron fue la carátula. Pregunté por qué no lo detienen y no me dan explicaciones, tampoco tengo recursos para poner un abogado. Ni siquiera me designaron un psicólogo. Nadie hace nada, como si fuera una pavada lo que me pasó”, reclamó.



Contacto y ataque

La presunta víctima es madre de dos menores y está en pareja. Sobre el primer contacto que tuvo con el implicado, explicó que desde hace años sabía que tenía hermanos por parte de padre, pero no los conocía.



Fue así que el 17 de septiembre del año pasado recibió un mensaje de Facebook de D. O. quien se presentó como su medio hermano, lo que corroboró con datos concretos.



“Nos conocimos y supe que tenía otros hermanos por conocer. Su pareja es de Jardín y tuve la posibilidad de invitarlo a mi casa para que conozca a mi familia. Incluso compartimos algunas salidas y todo iba muy bien. Yo estaba feliz de contar con un hermano mayor”, mencionó la entrevistada.



En tanto, el pasado 21 julio compartieron una cena en la casa de la mamá de la mujer, tras lo cual D. O. le manifestó que no se sentía bien porque estaba en proceso de separarse de su pareja.



Por ello, le pidió si podía hacerle compañía y la mujer aceptó ir a su departamento, ya que “siendo mi hermano, nunca sospeché que fuera capaz de hacerme daño”.



Ya en la madrugada del sábado 22 de julio, el hombre la agredió y sometió sexualmente.



“Estaba todo bien, pero de repente me agarró del brazo y me forcejeó. Me golpeó contra la pared, me llevó a una habitación y me violó. Yo lloraba y le pedía que me deje. Pero me decía que no me ve como una hermana. Me violó y después se fue a bañar, como si nada”, detalló.



Tendría antecedentes

En shock por la situación padecida, la víctima aprovechó que el agresor entró al baño y se escapó del lugar.



“Al otro día no sabía qué hacer, estaba conmocionada y dolida. Pensé que era un buen hermano y me hizo lo peor”, reflexionó.



Ya el domingo 23 de julio le contó a su pareja lo sucedido y radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.



“Después hablé con los hermanos de él y me dijeron que tiene antecedentes similares en Buenos Aires. Me quería morir, les pregunté por qué no me avisaron”, reclamó. En tanto, por el momento la Justicia sólo le notificó de la causa y la prohibición de acercamiento.



“Sé que tiene su pareja acá en Jardín y que se quedaba con ella. Una vez lo vi de lejos, saliendo del banco con ella, pero no sé si sigue en la ciudad. Después de la denuncia su pareja me escribió, me dijo que ella es su familia y que lo apoya”, indicó.



Asimismo, contó que “después de la denuncia me dijo que se iba a matar. Pero pasaron unos días y volvió a escribirme como que nunca hizo nada. Es un manipulador y sigue impune”.