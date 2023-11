Pequeños Gigantes ayudó a más de 200 familias

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La fundadora de Pequeños Gigantes, Paula Schapovaloff, destacó que su fundación ayer cumplió cuatro años desde que cumplimentó los pasos legales como entidad. Actualmente, la fundación ya alcanzó a unas 200 familias no sólo de Misiones, sino también de otras provincias y de Paraguay que recibieron ayuda y acompañamiento.



“La idea de Pequeños Gigantes surge después de que tuve a mi hijo nacido prematuro de 27 semanas de gestación y con 900 gramos. Ignacio hoy tiene 11 años y es un niño igual a otros, simplemente nació antes y se quedó en Neo casi tres meses. Vimos muchas diferencias respecto a quién tenía o no obra social y de ahí empieza a gestarse Pequeños Gigantes”, detalló.



En la misma línea, comentó que hace muchos años trabaja en organismos públicos, lo que le permitió recorrer la provincia. A través de eso, observó en los operativos de salud que habían niños nacidos antes de término y no tenían un seguimiento.



“En el 2019, unos meses antes de la terrible pandemia por Covid-19, abrimos el primer centro de contención y seguimiento público y gratuito del mundo. Nosotros hace muy poquito nos enteramos que somos el único centro de contención público y gratuito del mundo para los niños nacidos prematuros”, indicó.



Asimismo, expresó que su labor busca -de alguna manera- devolver todo lo que los profesionales de la Salud Pública hicieron por su hijo. “Es la manera que tengo de dar gracias, porque dos veces devolvieron la vida de mi hijo y la verdad que no hay palabras para explicar eso y el poder ayudar a otros es la manera de devolver un poquito lo que hicieron por mí”, concluyó.

