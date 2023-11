Alerta por tres niños que residen con un sospechoso de abuso a una menor

lunes 13 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

En marzo del año pasado, una mujer de 33 años y su pareja de 19 fueron detenidos en el marco de una causa por venta de drogas, al tiempo que en el allanamiento de la vivienda que ocupaban la Policía encontró varios elementos que fueron robados en diferentes hechos registrados en Oberá.



Luego de algunos días tras las rejas, ambos recuperaron la libertad supeditados a los expedientes tramitados por el Juzgado Federal -por estupefacientes- y el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del delito contra la propiedad.



La mujer, actualmente de 34 años, tiene cuatro hijos, el menor de los cuales tiene nueve meses y es hijo J. D. S. (20), el mismo con el cual fue detenida el año pasado por el caso citado. Los otros menores tienen 14, 9 y 6 años.



En tanto, el jueves pasado la abuela materna de los chicos se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Oberá y denunció que su nieta de 14 le contó que la pareja de su mamá la manoseó varias veces.



Un día antes, la menor se hallaba con una tía y en un momento dado rompió en llanto y le contó lo que pasaba en su casa.



Según consta en la denuncia, mencionó que varias noches su padrastro ingresó a su habitación, se acostó en su cama y la manoseó. Asimismo, aseguró que le contó a su mamá, pero ésta no le creyó.



El calvario que habría padecido la nena fue un mazazo para la familia y no dudaron en recurrir a las autoridades. También pusieron la lupa en la situación de los hermanitos de la presunta víctima y citaron la existencia de denuncias previas por maltrato.



Medidas judiciales

Como primer paso, el Juzgado de Instrucción Uno dispuso la activación del protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para víctimas de abuso sexual, tendiente a contener médica y psicológicamente a la menor.



También se ordenó que la Policía le notifique al sospechoso sobre la instrucción de la causa penal en su contra, como también la prohibición de acercamiento hacia la menor.



En paralelo, como medida de protección la presunta víctima quedó al cuidado de la abuela materna y se dio parte al departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Oberá a los fines de evaluar la situación de los otros tres menores que siguen al cuidado de su mamá y de su pareja.



Al respecto, un vocero del caso explicó que por el momento el implicado está sospechado de abuso sexual simple, es decir sin acceso carnal, por lo que no se ordenó su detención.



Además, la madre de la criatura no parece darle mayor entidad a la grave acusación y permite que el acusado siga viviendo en su casa con sus otros hijos.



Familia en alerta

En diálogo con El Territorio, una de las tías de la menor que habría sido abusada se mostró desolada por la situación y reconoció “la verdad es que ya no sabemos qué hacer”.



“Mi hermana y el concubino estuvieron presos por venta de droga y tener un aguantadero de cosas robadas. En aquel momento estaba embarazada y mi mamá se hizo cargo de los tres hijos, pero recuperó la libertad y los chicos volvieron con ella y el concubino, que es el papá del bebé”, precisó.



En ese marco, la familia materna nunca se desentendió de los menores y fue así que tomaron conocimiento de lo que venía padeciendo la nena de 14 años a manos del padrastro.



Incluso, mencionó que en un primer momento funcionarios de Niñez evaluaron la situación e informaron que sería conveniente retirar a todos los chicos de la casa, aunque luego reevaluaron dicha opción.



“Necesitamos ayuda para poder sacar a los chiquitos de esa casa. Los queremos con nosotros porque ahí no están bien y corren peligro. La más grande ni siquiera iba al colegio”, graficó.



Visiblemente angustiada, aseguró que “los chicos están con bajo peso y ellos mismos se preparan la comida como pueden o piden comida a los vecinos. Es evidente que mi hermana no los atiende ni los alimenta como corresponde. Pero la justicia no nos da respuestas”.



Asimismo, indicó que desde hace más de un año existen denuncias por maltrato infantil, y el padre de la nena de 14 denunció que la misma no se hallaba escolarizada.



La tía de los menores también recordó los antecedentes penales de su propia hermana y del concubino, en cuyo domicilio la Policía encontró droga y elementos robados, lo que constituye un entorno nocivo para las criaturas.



Antecedentes delictivos

En marzo del año pasado fue noticia el allanamiento de un domicilio en calle Larrea, pleno centro de Oberá, donde fueron detenidos una mujer de 33 años, su pareja de 19 y un joven de 22, como también se procedió a la demora de tres menores y al secuestro de 25 gramos de marihuana.



La investigación se disparó por una denuncia de robo en perjuicio de un vecino de calle Mar del Plata, a quien le sustrajeron varios objetos.



La pesquisa apuntó hacia los ocupantes de la citada vivienda de calle Larrea, cuyo allanamiento arrojó resultado favorable, ya que en el lugar incautaron una garrafa de gas, un parlante y utensilios de peluquería denunciados como robados.



Además de los mayores, también fueron demorados tres adolescentes de entre 16 y 17 años.



Con la prueba técnica de rigor, personal de la División Drogas Peligrosas corroboró el hallazgo de 25 gramos de marihuana.



La mujer y el joven de entonces 19 años detenidos en aquel procedimiento son los mismos que ahora están bajo la lupa de la justicia obereña por el presunto abuso sexual en perjuicio de una menor.