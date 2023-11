Médica misionera encabezó importante curso internacional

sábado 11 de noviembre de 2023 | 18:01hs.

En un evento clave en la formación de técnicas innovadoras para el tratamiento de tumores del tubo digestivo, la gastroenteróloga especialista en Neurogastroenterología y Endoscopía Intervencionista, doctora Giovanna Porfilio Gularte lideró de manera consecutiva y con éxito el IV Curso Internacional de Endoscopía Intervencionista dirigido para médicos y el II Curso de Endoscopía Terapéutica Avanzada dirigida a asistentes en Endoscopía en la Universidad Católica de las Misiones (Ucami). Las declaraciones de la doctora ofrecen una visión detallada de la magnitud y relevancia de esta iniciativa.



La jornada intensiva del viernes 3, que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Ucami, con prácticas Hands on en modelo in vivo y ex vivo, que permitieron el entrenamiento de médicos en técnicas avanzadas en endoscopía intervencionista, la cirugía del tercer espacio.



La doctora Porfilio Gularte destacó la elevada preparación académica de los participantes, quienes ya contaban con un nivel destacado de entrenamiento en endoscopía intervencionista, requisito esencial para abordar cirugías de tercer espacio.



El curso, avalado por la Federación Argentina de Gastroenterología (Fage), y la Federación Argentina de Endoscopía Digestiva (Faaed), se posiciona como un referente a nivel nacional e internacional. Porfilio Gularte, como presidente de la Federación Argentina de Gastroenterología, resaltó el apoyo crucial de empresas de toda la Argentina en la realización exitosa del evento.



Es relevante mencionar que este cuarto curso, dirigido a médicos, y la segunda edición para enfermeros, contaron con participantes de todas las provincias de la Argentina y de diversas partes de Latinoamérica. La gastroenteróloga enfatizó el esfuerzo en la realización de estos cursos de elevado nivel académico, posicionando a la provincia dentro del país y Latinoamérica en la Endoscópica Intervencionista, así mismo en la neurogastroenterología. En el contexto de las cirugías en vivo del día sábado 4, los pacientes intervenidos en el Hospital Madariaga fueron categorizados para un mejor tratamiento endoscópico con la técnica Poem (Miotomia Endoscópicas peroral) con la necesaria realización de estudios de alta complejidad Manometría esofágica de alta resolución en el Instituto Misionero de Gastroenterología y Motilidad Digestiva (Instituto Eira) de manera gratuita. Asimismo, durante las cirugías en el hospital, el mencionado instituto colaboró con un equipo Endoflip para la realización de las cirugías con calidad terapéutica, único en el nordeste argentino.



“Hemos traído todo esto a nuestra provincia para estimular la formación de recurso humano capacitado, y así poder brindar la mejor atención a todos los pacientes” celebró Porfilio Gularte.



Como todos los años los directores del curso con prestigio internacional fueron el doctor Michel Kahaleh (EE.UU.) y doctor Juan Carames (México) acompañaron para que este evento sea de excelencia, al igual que otros faculty destacados doctor Iman Andalib (EE.UU.), la doctora Ming Ming Xu (EE.UU.), la doctora Minerva Cardenas Cobos (México), el doctor Fernando Casas (Colombia), la licenciada en enfermería experta en técnicas endoscópicas Kelly Esponda (EE.UU), Licenciada Myrian Contin (Misiones), junto con Porfilio Gularte, fueron los profesores de la jornada y quienes realizaron las cirugías en vivo el dia sábado 4, logrando la atención de espectadores de todo el mundo a través de la transmisión en streaming.



La especialista Porfilio Gularte subrayó que Misiones es un centro de referencia a nivel nacional y latinoamericano en cirugía del tercer espacio, ESD (disección endoscópica sub mucosa) para el tratamiento de lesiones tumorales del tubo digestivo y la técnica Poem (miotomía endoscópica peroral) para el tratamiento de trastornos motores del esófago como la acalasia. En la anterior edición del curso se llevo acabo por primera vez en Argentina el Poem F (miotomía endoscópica peroral más funduplicatura endoscópica), en esta nueva edición del curso se llevaron acabo más Poem F y destacó la innovación de Misiones al realizar la primera manga gástrica endoscópica sin cortes en la abdomen para el tratamiento de la obesidad, demostrando que la provincia es pionera en técnicas innovadoras mínimamente invasivas.



Además, la doctora Porfilio Gularte nos cuenta que para la siguiente edición del curso estarán inaugurando nueva cede, contando con el apoyo de las empresas involucradas y quisiera agradecer al comité organizador local y a los colaboradores por tanto esfuerzo y dedicación:

Comité organizador local: doctora Milena Llera Sosa, doctor Sebastián De Olivera, doctora Mariana Sciangula, Licenciada Myrian Contin, Licenciada Edit Vargas, Licenciado Gustavo Fraga.

Colaboradores: doctor Agustín Winzeler, encargado de la logística y la preparación de los modelos in vivos y ex vivo - Hands on. Doctora Dalila Bulh, Hospital Madariaga. Veterinario Sebastián Patiño, Sergio López destacando su trabajo de calidad. Al doctor Hugo Tannuri anestesiólogo, y a la Cooperativa Frigorífica Alem (Cofra) por la donación de los modelos animales.



En reconocimiento a la importancia del evento, tanto la Municipalidad como la ciudadanía declararon de interés municipal al Curso y ciudadanos ilustres a los doctores Michel Kahaleh y Juan Carlos Caramés.

El IV Curso Internacional de Endoscopía Intervencionista y el II Curso de Endoscopía Terapéutica Avanzada en la Ucami representaron un logro destacado en la formación médica, consolidando a Misiones como un referente en técnicas endoscópicas avanzadas a nivel nacional e internacional.