El rugby reducido pone primera en el Capri

sábado 11 de noviembre de 2023 | 13:00hs.

En diciembre será el turno de otro clásico como el Seven del Tacurú.

Luego de una larga temporada que incluyó torneos locales y regionales en la modalidad de 15 jugadores, esta tarde en Villa Cabello se pondrá en marcha la temporada de rugby reducido en Misiones con el seven del club Capri. Para la edición 2023, el homenaje será para Carlos Alberto ‘Beto’ Álvarez, uno de los íconos de la dirigencia del rugby en la entidad posadeña.

La competencia, que contará exclusivamente con clubes de la Unión de Rugby de Misiones debido a que los representantes de la Urne (Corrientes y Chaco) no formarán parte del evento por los problemas dirigenciales que se registraron a lo largo del año entre ambas uniones, comenzará a partir de las 14 y está estipulado que finalice en horas de la noche.

Luego de la definición de las distintas copas, se llevará adelante en las instalaciones del club el tradicional tercer tiempo entre los participantes y el público que acompañe el certamen. Este será el primer seven de la temporada 2023, ya que el pasado fin de semana se suspendió el certamen del club Centro de Cazadores.



Además del seven de Capri, el mes que viene se realizará el tradicional seven del club Tacurú, que está previsto para el fin de semana del 8 y 9 de diciembre en las canchas del club de la Hormiga en Miguel Lanús. Otro de los eventos de rugby de 7 contra 7 más convocantes con los que cuenta el rugby misionero es el seven del club Cataratas, un clásico de la zona norte de la provincia.