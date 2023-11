Con el río en baja, buscan reactivar los cruces en balsa

sábado 11 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Con la inestabilidad meteorológica reinante en la región, los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay se comportan de igual manera, con altibajos en sus caudales, supeditados a la operatoria de las represas hidroeléctricas aguas arriba y a más lluvias pronosticadas para los próximos días.

En ese sentido, tras varias jornadas de suspensión, en la mañana de ayer, y teniendo en cuenta la bajante progresiva del río Iguazú inferior, Prefectura Naval Argentina habilitó la actividad náutica solamente para las embarcaciones turísticas en Puerto Iguazú. El servicio de balsa y embarcaciones deportivas deberá esperar que la Dirección Nacional de Migraciones vuelva a instalar las oficinas móviles en el lugar.

En esa línea, la empresa Cruceros Iguazú reactivó la actividad ayer a la tarde. “Nosotros vamos a trabajar desde el barco porque con la creciente la oficina quedó en muy mal estado y debemos realizar reformas integrales para volver a habilitarla”, explicó a El Territorio Jeanine Nouche, propietaria del catamarán.

La altura del agua en el puerto local era ayer de 23 metros y con tendencia a la baja, esto se debe a que el vertedero de Itaipú redujo la cantidad de agua vertida posibilitando el escurrimiento río abajo.

“Desde el lunes 6 de noviembre se registra un descenso gradual en los niveles del río Paraná y, en consecuencia, el vertimiento en la Central Hidroeléctrica Itaipú también se irá reduciendo gradualmente en los próximos siete días”, informó Itaipú.

Aguas arriba del puerto de Iguazú, en Cataratas, según los datos del monitoreo hidrológico el caudal del río volvió a subir en el paseo turístico y pasó de 7.310 metros cúbicos por segundo el jueves a 9.840 metros cúbicos ayer, aunque todavía lejos del pico del 5 de noviembre último cuando llegó a 15.600 metros cúbicos por segundo. Este incremento obligó a la empresa concesionaría del Parque Nacional Iguazú lado brasilero a inhabilitar nuevamente la pasarela sobre el salto Santa María por seguridad.

Montecarlo y El Alcázar

Luego de la afectación por la crecida del río Paraná, los clubes de Pesca de Montecarlo y El Alcázar reabrieron sus puertas a los socios y público en general. Cada una de estas instituciones contó con la colaboración de mucha gente para salvaguardar todo lo posible a medida que subía el agua y ahora están trabajando para poner en marcha el 100% de las instalaciones.

En el caso del Club de Pesca de Montecarlo se abrió nuevamente ayer por la mañana y también se permite la navegación; para ello Prefectura emitió una autorización.

Por otra parte, se estima que el lunes volvería a funcionar el servicio de lancha en el paso fronterizo hacia Paraguay.

“El club está funcionando al 70%, terminamos de limpiar todo, hay mucho barro por la creciente pero quedarán algunos quinchos que no se pueden conectar a la energía eléctrica porque están muy mojados los cables y los enchufes”, contó Raúl Radke, presidente de la entidad montecarlense.

También dijo: “Quedarán cosas que iremos colocando a medida que van pasando los días como algunas puertas, ventanas, freezers, bancos. Pérdidas no hay muchas, en el restaurante no entró mucha agua”.

Desde la entidad estiman que la semana que viene podrían estar al 100% dado que ya se limpiaron los quinchos con ayuda de los bomberos y muchos vecinos que colaboraron.

En el caso del Club de Pesca de El Alcázar, se habilitó el jueves. “Por ahora no estamos rearmando los quinchos porque no sabemos qué va a pasar, si va a seguir la creciente, no hay buen pronóstico y vamos a ver como seguir. Mientras estamos avanzando con la personería jurídica para tramitar subsidios o alguna ayuda”, explicó el responsable de la institución, José Keller.

Balsas

La crecida del río Paraná imposibilitó el funcionamiento de las balsas para conectar las localidades de Corpus con Bella Vista (Paraguay), el caudal trepó a los diez metros hace dos semanas y esto obligó a suspender el cruce fronterizo ya que el sector de Aduana y Migraciones quedó un metro bajo agua. Ahora, con el río en bajante y en torno a los seis metros, trabajan para poner en condiciones el sector para que vuelva a operar la balsa.

En la jornada de ayer el nivel del río estaba en 6,64 metros y con esto se aseguró que el puerto ya no esté cubierto de agua.

Según precisaron desde Prefectura Naval Argentina, el mayor trabajo es poner en condiciones el predio, el sistema eléctrico, la reinstalación de equipos y limpieza del sector aduanero.

“El agua llegó a alcanzar 1,60 metros en las instalaciones de Migraciones, quedó todo bajo agua. Ahora se van a hacer trabajos de reinstalación eléctrica para que puedan volver a sus puestos los respectivos operarios, por eso se estima que el miércoles volvería a funcionar la balsa” para camiones de carga y automovilistas, precisó un trabajador del lugar.

A su vez, detalló que tras el cierre de la frontera hubo gente que llegaba para preguntar si se podía cruzar al Paraguay, pero tras las respuestas negativas volvían y buscaban otra forma de pasar al vecino país.

Por último, la Dirección Provincial de Vialidad informó que

se habilitó el tránsito por ruta 2 en el puente sobre el arroyo Pindaytí para vehículos de hasta 20 toneladas.