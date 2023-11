Expolicía obereño, denunciado por estafar unos 3 millones de pesos

sábado 11 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

La promesa de acceder a electrodomésticos sin intermediarios y a menor costo terminó siendo una estafa por alrededor de 3 millones de pesos en perjuicio de casi una docena de obereños, según la denuncia radicada ante la Seccional Tercera.

En tanto, el sospechoso fue identificado como Marcelo Enrique I. (36), un expolicía sobre el cual pesan innumerables antecedentes por el mismo delito a nivel local y provincial registradas en los últimos años.

Respecto a los hechos más recientes, según la denuncia radicada por César Dante F. (31), el implicado habría estafado a once personas, incluido a él mismo, a quienes nunca les entregó televisores, lavarropas y otros electrodomésticos que supuestamente adquiría de manera directa en Buenos Aires.

“Como tengo una mensajería delivery y él tiene una casa de comidas, en una oportunidad me dijo para trabajar juntos y me pareció bueno, sobre todo porque desconocía sus antecedentes. Después de un tiempo me dijo que tenía un primo en la Aduana, en Buenos Aires, que conseguía cosas baratas -legales, pero más baratas- y que podía mandar para acá. Así me enganchó”, detalló el damnificado.

Precisó que además de adquirir algunos electrodomésticos, también ofreció a conocidos y fue haciendo clientes.

“Tiene una hermana que es policía y me pasó foto mostrando que supuestamente le vendió una tele que pidió y llegó. Parecía confiable, pero nada resultó como dijo”, amplió con lamento el entrevistado.

Asimismo, con las pruebas del caso, indicó que tanto Marcelo Enrique I. como su mujer, Johana A., recepcionaron las transferencias de dinero.

Indignación y alerta

Lo cierto es que transcurrieron un par de meses y ningún cliente recibió los electrodomésticos prometidos, al tiempo que el sospechoso desplegó un amplio repertorio de excusas para justificar la demora.

“Todo el tiempo mandaba capturas de pantalla del supuesto primo de la Aduana diciendo que las cosas salen tal día por tal transporte, pero nunca llegó nada”, subrayó.

Tras innumerables idas y vueltas, la última fecha pactada para el arribo de las cosas fue el pasado lunes, aunque ningún cliente recibió nada.

En ese contexto, el denunciante se acercó hasta la casa del implicado y le exigió respuestas en nombre de todos los compradores, lo que no obtuvo.

“Se le transfirió unos 3 millones de pesos. Así que le dije que le lo iba a denunciar y me respondió que no hay problema. Incluso me acompañó a la Seccional Tercera, donde todos lo conocen porque tiene muchísimas denuncias, pero se ve que la Justicia no actúa porque sigue haciendo lo mismo”, alertó indignado.

La causa por presunta estafa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, a cargo del magistrado Pedro Benito Piris, y el implicado se halla en libertad.

Antecedentes

Marcelo Enrique I. fue dado de baja de la Policía en 2008 por varias denuncias en su contra. Luego siguió delinquiendo como civil con múltiples estrategias.

En julio de 2021, trabajaba como motomandados y fue acusado de sustraer 110 mil pesos que una clienta le entregó para un depósito bancario.

“Me estoy por desmayar, no sé qué más hacer. Hoy a las cuatro fui a hacer el depósito y cuando miro en mi cartera no estaba más el paquete con la plata. No sé si se cayó. Fui a todos los lugares por donde anduve y no encontré el paquete. Pero me voy a hacer responsable. Quedate tranquila que eso no va a quedar así”, reconoció el ex policía en un audio enviado a Andrea Limeres (53). Claro que nunca devolvió un solo peso.

En diálogo con El Territorio, Limeres comentó que “después de las promesas iniciales se borró, me bloqueó y nunca me devolvió nada. Cuando fui a hacer la denuncia los policías me contaron de los antecedentes de este hombre y me quise morir”.

Desesperada por el monto sustraído, circunstancia que puso en riesgo su trabajo, inició un trajinar en busca de asesoramiento legal y justicia.

“Varios abogados que consulté me dijeron que ni siquiera toman casos de estafa porque es muy complicado probar el delito. Es una vergüenza que el sistema favorezca al delincuente”, opinó.

Estafador serial

También Lucas Lugo, de Corrientes, contó cómo fue que lo engañó: “En noviembre del 2019, mirando el Facebook, ingresé a un grupo de compra venta de Corrientes y encontré una oferta de un vendedor de Oberá, un tal Elías Samuel González, que vendía televisores, cocinas y lavarropas a muy buen precio. Supuestamente tenía todo en liquidación por renovación de stock”, precisó.

Al tratarse de una buena oferta, supuestamente, escogió tres productos y realizó tres depósitos, uno de 15 mil pesos y dos por 8 mil cada uno. Luego esperó las encomiendas que nunca llegaron.

“Los pagos fueron hechos a una cuenta de mercado pago de otro muchacho de Oberá, al que después contacté y me dijo que también fue estafado por la misma persona”, señaló Lugo.

Otra denuncia fue radicada por una mujer el 21 de septiembre del 2020 ante la comisaría de Jardín América.

Detalló que el 15 de septiembre se contactó con un supuesto Jorge Samaniego para comprar un aire acondicionado: “El día 17 le pedí su número de cuenta para depositarle el dinero y me contestó que mandaría el producto por vía cargo. El titular de la cuenta era Ifrán Marcelo Enrique”, se cita en la denuncia.

Y agregó: “Le pagué 25 mil pesos por un aire de 3.450 frigorías. Luego le solicité una factura y se hacía el desentendido y me cambiaba de tema ofreciéndome otros productos que decía tener en stock. Finalmente, el día 18 de septiembre me bloqueó y nunca recibí el producto”.