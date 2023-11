Alumnos de la Epet 9 presentaron un proyecto para incorporar un comedor escolar

martes 07 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

La carga horaria de las escuelas técnicas y la poca frecuencia de colectivos urbanos implica, en varios casos, que los jóvenes no puedan tomar el almuerzo. Ante esta problemática, los alumnos de 6to año ‘A’ de la Epet N° 9 de Leandro N. Alem presentaron una carpeta técnica solicitando la construcción de un comedor escolar. De ser aprobado a nivel provincial, el proyecto se elevaría al Instituto Nacional de Educación Tecnología (Inet) para continuar su planificación.

“El plan de mejoras consiste en elaborar un proyecto para pedir fondos para algún fin de la institución. En este caso, surgió de un plan de necesidades que venía planteándose como inquietud de los alumnos. Estaba la oportunidad de presentar un plan de mejoras y, en base a eso, el área de construcciones hizo el proyecto como beneficio para toda la escuela, que tiene una matrícula total de 289 alumnos”, indicó la ex alumna, Ingeniera y profesora de Proyecto IV de la Epet N° 9, Valeria Da Luz, en conversación con El Territorio. En este sentido, destacó que “lo bueno es que fue hecho por los alumnos y parte de una necesidad real suya. Se hizo un trabajo multidisciplinario de varias cátedras como Trayecto Técnico Profesional, cuando se necesitó Estructuras III y Topografía para relevar el terreno”.

Los alumnos que elaboraron el proyecto son Enzo Gonzalo Carre, Sandra Ciompela, Brian Da Silva, Alan Gauna, Lautaro Ganzo, Jonathan Del Ríos, Leonardo Ríos Espinosa y Santiago Halberstadt.

“Por la mañana salimos a las 11.50 y el ingreso para el turno tarde es a las 13.30. Muchos viven lejos y no llegan a sus casas para almorzar. Tener un comedor en la escuela o un espacio donde quedarse en ese tiempo solucionaría el problema. La mayoría de los chicos viaja en colectivo, pero no llega con los tiempos. Esto vendría bien porque ayudaría a acomodarnos mejor con los horarios y evitar tardanzas”, señaló Sandra Ciampela.

Su compañero, Leonardo Ríos, detalló que el paso inicial fue analizar cuántos alumnos utilizarían el comedor para tomar dimensión del espacio físico necesario. “Buscamos un espacio libre en el terreno de la escuela que coincida con las dimensiones y, por suerte, encontramos uno que está en desuso y no está bien aprovechado, así que pudimos proyectar el comedor ahí. Sentimos que encaja perfecto porque soluciona el tener fácil acceso”, dijo. Asimismo, resaltó que “alrededor de cien chicos podrían usarlo, teniendo en cuenta que no todos estarían en simultáneo. Además, sería un espacio para integrarnos socialmente dentro de la escuela, para ocupar en el recreo cuando llueve o en las

actividades que organizamos”.

Si bien hay distintas líneas de acción sobre las que se pueden presentar planes de mejora, una en particular implica que si los alumnos del último año de las escuelas técnicas presentan un proyecto, que se verifique fue elaborado por ellos en marco de sus prácticas profesionalizantes, el Inet financiaría la realización del mismo.

“Hay un proceso de verificación de que sean efectivamente los chicos los que hicieron el proyecto. Si se aprueba, el Inet derivaría el financiamiento y la empresa que construye el comedor debe permitir que los alumnos de último año, en marco de las prácticas profesionalizantes, sean quienes hagan el seguimiento, el control y la certificación de la obra. Ahora entregamos la carpeta técnica completa en la jurisdicción de Misiones y ellos deben revisar para aprobarlo o no; pueden pedir que corrijamos algunas cosas”, explicó la profesora de Cálculo de Estructuras, e Instalaciones Térmicas, Ingeniera Adriana Ledesma.

A su vez, comentó que la semana pasada la escuela recibió la visita del director ejecutivo del Inet, Gerardo Marchesini, a quien se le presentó el proyecto por estar dentro de la infraestructura escolar técnica de Misiones. “Él nos felicitó y dijo que haría lo posible para que el comedor salga. Si la jurisdicción le da el visto bueno, se eleva al Inet para que se llame a licitación”, resumió sobre las próximas instancias.

En tanto, la comunidad educativa tiene gran expectativa por el comedor escolar. “Tiene que pasar por varias etapas todavía, pero esto debería ser algo que se lleve adelante. En ocasiones anteriores presentamos otros proyectos de mejoras, como el pedido de computadoras que hoy tenemos. Los proyectos presentados por la Epet 9 siempre llegan a buen puerto”, afirmó la profesora Valeria Da Luz.

La problemática

Gran parte de los alumnos residen en barrios lejanos, como el CIC, el Virgen del Rosario, o el Janssen, dependiendo del servicio de colectivos urbanos para movilizarse. Algunos viajan, incluso, desde el kilómetro 40 y desde Gobernador López, aproximadamente a 15 kilómetros del macrocentro de Alem.

También se dan situaciones particulares, como la de un alumno oriundo de Santa Ana que, por la dificultad para conseguir combustible, no está asistiendo a la escuela de forma presencial. “No tiene cómo cargar su moto y después de la pandemia no se restituyeron todos los horarios de colectivos. Sus horarios de la escuela no coinciden con las líneas para venir”, puntualizó la profesora Adriana Ledesma.

“El problema es el servicio urbano. No hay buena frecuencia de colectivos y las salidas de todos los colegios coinciden, entonces muchas veces los chicos no pueden subir al colectivo porque está repleto y no ponen refuerzos. Los chicos que viven en barrios alejados de la escuela llegan a su casa y ya tienen que volver. En épocas como ésta, que se viene la Expo Técnica y después cierran el trimestre, ellos siguen de largo en la escuela”, concluyó.