Pista Misionero: Juan Pablo Pastori festejó anticipadamente

lunes 06 de noviembre de 2023

Ser ‘el hijo de’ muchas veces puede marcar el camino de una persona. Ser el hijo de Miguel “Mosca” Pastori, cinco veces campeón provincial (a uno de Enrique Urrutia máximo monarca), significa que lleva en la sangre su espíritu ganador y en sus genes la pasta de buen piloto. Juan Pablo Pastori -Renault Clío-, hijo de Miguel, cumple todos esos requisitos y sigue los pasos de sus padres ya que ayer se consagró tricampeón provincial al alcanzar un nuevo título en la Clase 3.

Durante todo el año el Mosquita supo dar los pasos necesarios para hacer rendir al máximo el Renault Clío preparado por el Peralta Competición y ayer sacó la calculadora para tener controlado a sus rivales directos y estirar la diferencia a 43 puntos cuando quedan los 41 puntos de la última fecha.

Mosquita supo dar los pasos para hacer rendir al máximo el Renault Clío.



En el camino dejó nada más y nada menos que a Rafael Morgenstern, primero, después a Rudito Bundziak y por último a Juan Pablo Urrutia.

En la carrera final por la 7ª fecha, que se disputó en el autódromo de Posadas, parecía que Urrutia estiraba la definición hasta la última fecha, pero el Mosquita sacó a relucir sus genes y en la tercera vuelta lo pasó por afuera en la recta del barrio y lo dejó sin chances.

Después fue sorprendido por Stefano Bárbaro (VW Gol) quien lo fue a buscar, pero sabiendo que no influía en su objetivo final lo dejó pasar sin oponer mucha resistencia. Desde el segundo lugar y con Urrutia atrás cumplió cada giro sabiendo que el título no se podía escapar. Cayó la bandera a cuadros, Bárbaro festejó su primera victoria y Pastori se desahogó y desató el festejo de su hinchada que gritó campeón por tercera vez.

“Muy contento con el resultado y es mérito del equipo. Peleamos con grandes rivales y grandes equipos porque fue un año muy exigente, agradecido con mi familia que siempre me apoya y a los sponsor. Logramos el objetivo por el que trabajamos todo el año”, indicó Juan Pablo, quien le dio el octavo título provincial a la familia Pastori.

“Fue una sumatoria de cosas, el auto siempre tuvo muchos kilos y pudimos equilibrarlo. Creo que la carrera de invitados fue una bisagra, con una gran actuación de Manuel Luque. Hoy -por ayer- al principio corrimos con la calculadora, después la carrera fue muy vertiginosa, Stefano tenía un gran ritmo igual que Juan (Urrutia) y supimos estar a la altura”, agregó.

“En la serie sentí que tenía un buen auto y en la final lo disfruté. Stefano tenía un gran ritmo y lo aguante hasta donde pude, en las últimas vueltas recién me pude relajar un poco porque veía que Juan no me atacaba y ahí empecé a festejar”, comentó.

El resto se define en la última

El resto de los ganadores de la 7ª fecha fueron Darío Bogado (TCM), Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4), Javier Kupski (TC4000 Misionero) y Ezequiel Mieres (TP Clase 1).

En el TCM terminó primero Juan Dos Santos, pero su auto no pasó la técnica y así la victoria recayó en Darío Bogado. El podio lo completaron Bruno Madelaire y Rubén Ratoski.

Así, el campeón Madelaire llegará a la definición con 208 puntos y Bogado será su principal rival con 189.

En la Copa Fiat 1.4, ganó Carlos De Ley en una definición para el infarto con Marcelo Da Cruz, que llegó segundo y con los puntos sumados se transformó en el nuevo líder del campeonato cuando falta una sola fecha.

Da Cruz, Diego Barchuk, Marcelo Smichowski irán a la definición apretados en menos de diez puntos.

En el TC4000 Misionero, el hasta ayer líder del campeonato Julio César Benítez no largó la final por rotura de motor. Javier Kupski (Ford) quemó su último cartucho y salió a ganar para llegar con chances a la última fecha. El referente de Ford ganó y se anotó como candidato aunque el gran ganador fue Nazareno Da Cruz (Dodge), quien llegó segundo y ahora es el nuevo líder del campeonato.

Nazareno el sábado se quedó sin frenos en su auto y se golpeó muy fuerte en la curva uno, y su equipo trabajó hasta las 2 de la mañana para recuperar el auto. Ayer arrancó último la serie y fue avanzando hasta llegar segundo para sumar puntos valiosos que lo ponen como principal candidato a la definición.

En la Clase 1 todos corrieron para Ezequiel Mieres (Fiat Uno), quien ganó de punta a punta y llegará a la última fecha con una buena ventaja. En la final Alejandro Loprete (Fiat Uno) se tocó con Carlos Mantilla (Fiat Uno) y los dos quedaron afuera , perdiendo valiosos puntos. Antes, José Luis De Lima (Fiat Uno) recibió un toque de Franco Callonego (Fiat Uno) y provocó el abandono de otro candidato.

Mieres actual subcampeón, ganó y por tercer año irá en busca del título que se le escapó en dos oportunidades. Alejandro Tarnowski (Fiat Uno) llegó segundo y logró su primer podio. Tercero arribó Juan Pablo Abente (Fiat Uno).

La 8ª y última fecha será el 3 de diciembre en circuito a definir en los próximos días.