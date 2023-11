Las palabras del papa Francisco que causaron preocupación sobre su estado de salud

lunes 06 de noviembre de 2023 | 9:04hs.

El papa Francisco explicó, con voz cansada, que no está bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos: “Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que ustedes lo lleven”.

El jefe de la Iglesia Católica no interrumpió las actividades de su agenda y su vocero, Matteo Bruni, aclaró en medio de la preocupación por la salud del papa que “tiene un poco de resfrío” por lo que prefirió no leer el discurso, en declaraciones a la agencia Télam. Las actividades incluyeron un encuentro de 40 minutos con el líder catalán, Pere Aragonés, y Bruni aclaró: “El resto de las audiencias del día se dieron con normalidad”.

Francisco les entregó su discurso a los rabinos europeos, en un mensaje en el que planteó que “una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas”, en relación a la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, mostró su preocupación “por la proliferación de manifestaciones antisemitas” y expresó “firmemente” su condena.

El papa transmitió en su discurso que “en este tiempo de destrucción”, los creyentes están llamados “para todos y sobre todo, a construir la fraternidad y a abrir caminos de reconciliación” y que “ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz”.

El dramático pedido de Francisco a Israel y a Hamas: “Les ruego en nombre de Dios que paren, cesen el fuego”

Francisco reiteró el domingo su llamado a un cese de los combates entre Israel y Hamas y pidió una vez más por la liberación de los rehenes y permitir el suministro de ayuda humanitaria a Gaza, tras recitar el Ángelus ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro: “Sigo pensando en la grave situación en Palestina y en Israel, donde tantas personas han perdido la vida”.

El papa envió un fuerte mensaje por el conflicto en Medio Oriente: “Les ruego en nombre de Dios que paren, cesen el fuego. Deseo que se estudien todas las posibilidades para evitar a toda costa que continúe el conflicto, para que podamos socorrer a los heridos, para que la ayuda pueda llegar a Gaza, donde la situación humanitaria es muy grave, y para que se liberen inmediatamente a los rehenes”.