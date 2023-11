“Esto no fue un accidente, lo que pasó fue por negligencia”

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:03hs.

El debate oral que juzga a cuatro comandantes y un suboficial por la muerte de 43 gendarmes-entre ellos tres misioneros-, quienes perdieron la vida el 14 de diciembre de 2015 en Salta como consecuencia del despiste del micro que los trasladaba a Jujuy, continuó el último viernes con los testimonios de dos sobrevivientes y de cinco viudas.



En tanto, el Tribunal Oral Federal Dos de Salta recibió los testimonios que señalaron el conocimiento previo del mal estado del colectivo y los problemas con las cubiertas; también, del destrato recibido luego de la tragedia, y de la falta de contención psicológica.



Uno de los principales testigos fue el salteño Sergio Lizondo, quien en el momento de la tragedia estaba pronto a cumplir un año en la fuerza. En su relato, dijo que el 13 de diciembre recibió el llamado de Gendarmería para avisarle que iba a ser parte del operativo que los trasladaría a Jujuy.



En ese marco, el testigo manifestó que “antes de que caiga el colectivo, yo me había despertado. Iba en la parte del medio, escuché un reventón y el colectivo se hizo para todos lados”, agregando que “pensé que el colectivo iba a volcar, pero nunca imaginé que iba a caer ahí”.



Rescate de tres horas

A su vez, el gendarme indicó que sus compañeros estuvieron “como tres horas” para sacarlo del colectivo siniestrado y detalló que estaba siendo apretado por su compañero Zenteno. “Pude sacarlo a él para pedir ayuda, empecé a patear la chapa del colectivo y a gritar”, mencionó.



“Pensaba que me estaba asfixiando ahí y buscaba la forma de salir. En un momento me estaba por dar por vencido”, contó Lizondo.



Asimismo, expresó que en ese lapso escuchaba muchos pedidos de auxilio. “Todo el mundo gritaba pero no se podía hacer nada, no los podía ayudar”.



Los gendarmes que lo rescataron lograron abrir el colectivo y comenzaron a sacar a los gendarmes, siendo él uno de los rescatados.



Ante la consulta de qué comunicación hubo desde la fuerza con él, el testigo alegó que “no recibí ni un llamado telefónico, ni preguntándome cómo estaba. Nadie me iba a ver”.



“Yo creo que fui una víctima también, porque estaba re mal, era difícil dormir por las noches, estuve casi un año así. Yo perdí a mi mejor amigo ahí”, lamentó.



Luego fue el turno de dar su testimonio para el cabo Hugo Hernán Sanabria, quien es otro sobreviviente del siniestro vial.



A diferencia de Lizondo, Sanabria dijo que no recordaba nada del momento del impacto porque estaba durmiendo. Pero sí coincidió con su camarada, expresando que no recibió ninguna asistencia de Gendarmería.



Por otro lado, remarcó que tiempo después se enteró que se había reventado la rueda del colectivo.



Respecto a las condiciones en la que estaba el micro utilizado, el testigo recordó que ya habían tenido un incidente con ese rodado. En esa línea, detalló que un mes antes “tuvo una rotura de neumático, pasando la sección 28, de Salta yendo para Aguas Blancas”.



“Esto no ha sido accidente”

Más temprano, fue el turno de dar su testimonio a las viudas de los agentes que fallecieron en esa tragedia.



La primera de ellas fue María de los Ángeles Coronel, quien estaba casada con el cabo primero Víctor Daniel Ruiz Díaz, que llevaba 20 años en la fuerza y esperaba ascender a sargento.



“Esto no ha sido un accidente. Accidente ha sido que la cubierta se haya reventado arriba del puente pero lo demás ha sido negligencia”, afirmó Coronel, quien narró que un día antes del siniestro fatal llamaron desde la Gendarmería a su esposo para que se presentara “antes de las 21 con el bolso y el equipo para salir”.



En ese marco, la mujer contó que Díaz lo llamó cuando estaba saliendo el micro, dos horas después de la hora estipulada.



“Me dice ‘nos hemos cansado de subir y bajar al colectivo porque este colectivo como de costumbre no tiene cubiertas. Creo que el auxilio que lleva está mejor que la cubierta que lleva puesta’. Y me ha dicho quédate tranquila que dentro de unos días vuelvo’”, relató.



En otro tramo de su testimonio, Coronel recalcó que Gendarmería no le avisó del siniestro, ocurrido a las 2.30, sino que “recién me entero a las 6 de la mañana”, cuando “la esposa de uno de los compañeros de mi marido me llama por teléfono y me despierta, me dice que prenda el televisor”. “Cuando prendo el televisor la primera imagen que veo era el colectivo de Gendarmería dado vuelta bajo el puente”, declaró.



También sostuvo que después de estas muertes cambiaron algunas cosas en la fuerza, porque antes “no tenían consideración con nadie, los llevaban, los traían, no los dejaban descansar, los ponían en malas condiciones en un lado, en el otro, no se fijaban”.



Además, dijo que después del siniestro vial no recibió contención psicológica, solo en el momento inmediatamente posterior al accidente.



También, se presentó como testigo Marianela Jesús Azabache Bernabé, esposa del chofer Abelino Orlando Díaz, quien falleció en el siniestro vial.



En su declaración Bernabé relató que se enteró de que “el compañero que estaba designado para manejar ese colectivo se negó y entonces lo designaron a él, porque el colectivo estaba en malas condiciones”.



Por último, señaló que “asistencia psicológica no tuvimos ni mis hijos ni yo”. En su caso pudo recuperar las pertenencias de su marido.



Luego de los testimonios que fueron recibidos por el Tribunal Oral Federal Dos de Salta-a través de zoom-, desde el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, el juicio entró en un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.