"Una gestión es corregible, lo otro es un salto al vacío", dijo el padre Pepe

domingo 05 de noviembre de 2023 | 3:00hs.

El padre José María 'Pepe' Di Paola es un conocido referente del Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares. Llegó a Posadas para presentar mañana en la Biblioteca Popular Posadas el libro 'Ser Esencial', escrito por Walter Peña y que resume la experiencia de la Pastoral durante la pandemia 2020.

En entrevista realizada en Meta Data, el programa de televisión producido por El Territorio, habló de su labor pastoral pero también sin rodeos de la fuerte puja electoral que se da en estos momentos en el país, donde se ponen a consideración dos modelos. Según sus propias palabras, un Estado presente que promueve Sergio Massa y otro Estado de Javier Milei que apunta a quitar derechos a los sectores más humildes. De manera abierta, sostiene que es responsabilidad de todos los cristianos y ciudadanos adoptar una postura clara y no mostrarse indiferente cuando está en juego la República.

¿Cuál es la definición y misión de un cura villero?

La villa capaz es muy propia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires y de algunos lugares de interior, porque hoy más bien se habla de asentamientos, de barrios populares. La villa tiene ese entramado de pasillos, de lugares muy pequeños en que se edificaba. Lugares muy parecidos a lo que uno ve en las favelas de Brasil. Después fueron creciendo hacia arriba en escaso espacio y los curas de las villas, durante todo este tiempo, somos un grupo que vivimos dentro del barrio, como un vecino más, acompañando la vida de la gente y construimos la vida espiritual y social de la iglesia; compartiendo el día a día con la gente y ahí está un poco nuestra forma de vivir y de trabajar.

Desde afuera vemos en general que hay un mayor crecimiento del individualismo, el sálvese quien puede. ¿Esto es contrario a lo que enseña el Evangelio?

Creo que es una tendencia en el mundo, que lamentablemente acá se encarnó en opciones políticas que la llevan como bandera. Lamentablemente es como una especie de ilusión que genera a mucha gente y a costa de valores que fueron característicos de la Argentina; porque si hay algo en que la Argentina se caracterizó, fue tener una vida comunitaria, una clase media bastante amplia, una salud, una educación pública que es de la época de Sarmiento y se fue fortaleciendo con el tiempo, con otros gobiernos en las universidades. Después ni hablar cuando viene el gobierno de Perón con todas las leyes sociales, la industrialización del país y con la idea de que todos puedan ser felices y no un pequeño grupo. Lamentablemente en este tiempo, una de las facciones propone una mirada individualista de la vida con cosas bastantes graves. Te diría una sociedad que va perdiendo derechos y pobres que van a quedar muy afectados.

¿Qué siente un cura villero cuando escucha propuestas como vender órganos o comprar y vender armas?

Nunca pensé que en democracia íbamos a escuchar semejante espanto. Uno que vive en una villa sabe que las armas ya son un problema, hay mucha gente que muere por violencia y alguien promueva que cada uno puede llevar su arma. Después, la venta de órganos o decir que la justicia social es fruto del robo. O sea, si yo quiero ayudarte a vos que a lo mejor estás pasando un mal momento o tu familia y te quedaste sin trabajo y vivís en un barrio pobre, si yo te ayudo como Estado le estoy robando al otro; es una sociedad anticristiana lo que propone este hombre (por Javier Milei). Por eso, los valores del Evangelio acá corren peligro y es hora de que se despierten los evangelistas y los católicos de cualquier lugar. Ya no es una cuestión de que habló mal del Papa (Francisco), sino que está poniendo en juego los valores más propios del cristianismo. Y si alguien no profesa ninguna de las religiones cristianas, pero es una persona humanista que siempre soñó con el bien común, también sepa que detrás de esta propuesta se va tirando abajo todo aquello que significa construir una patria de hermanos.

¿Qué le preocupó más de los dichos de Milei, la descalificación del Papa o romper relaciones con El Vaticano?

Creo que va en consonancia. Cuando hicimos la primera misa defendiendo al papa Francisco, le pusimos como título “defendiendo el papa Francisco y a los pobres” porque quien ataca al Papa Francisco en todas sus prédicas, ataca a su vez a los pobres. Y por esas acciones, él (por Milei) considera que eso es comunismo. O sea, Jesús, los Apóstoles y los primeros cristianos, los padres de la iglesia, son todos comunistas porque es un pensamiento realmente muy fundamentalista. Además, el comunismo es posterior al cristianismo o sea realmente habría que regalarle un libro de historia a este hombre. Entonces, apelo a que los católicos que escuchan esto digan cómo puedo votar a un tipo que dice que el Papa es un imbécil y que encima dice que es comunista y que la justicia social, está basado en el robo. En definitiva, la justicia social es producto de vivir bien; el Evangelio de Jesús dice que es ayudar al otro, es amar al prójimo como uno mismo.

¿Qué rol considera se debería asumir ante tal situación?

Nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso no me gustó esto que algún religioso dijo 'bueno, votemos en blanco'. No, señor, porque votar en blanco es ser tan cómplice como votar a alguien que está en contra del Evangelio de Jesús. Tenés que votar a alguien. En este momento, alguien te propone sacar la escuela pública, sacar el hospital público, que no le des más posibilidades a alguien que es pobre para que pueda vivir o que la universidad va a ser arancelada. Acá está en peligro muchas cosas. Ya no es peronismo-antiperonismo, es realmente mucho más profundo, como las conquistas de hace 100 años y de gobiernos que pasaron, de conservadores, liberales, radicales, peronistas y que siempre se mantuvo porque hubo una mirada de bien común que prevaleció, más allá de las opciones partidarias o políticas. Por supuesto hay que mejorar la seguridad y mejorar un montón de cosas. Te soy sincero, nunca en todos los años de cura -tengo 36 años de cura- le dije a la gente tan claramente dónde estaba el peligro y a quién tenía que votar. Esta vez sí tomé la decisión de hacerlo, como todos los curas de las villas, porque estamos ante un peligro en la patria.

Si un joven dice "yo lo voto porque me cansó la casta", y no sabe ni qué es la casta, porque la casta ahora se le metió, porque nos dimos cuenta que estaba detrás y se llama Mauricio Macri. Entonces es la primera vez que tomo realmente la decisión de decir, el candidato es Sergio Massa. Durante este tiempo nos mantuvimos sin decir nada porque claro había varios candidatos. Acá, por ejemplo, una provincia tan linda está en juego el medioambiente; porque no cree en el cambio climático. Creo que el camino ahora es claro, es blanco sobre negro o sea no hay muchas más opciones. Hay uno que te dice, vamos a privatizar, voy a dar un voucher en la escuela o no me importa la escuela pública, tampoco me importa el centro de salud de tu barrio, tampoco me importa el hospital público, no me importa si te doy un voucher si no te alcanza, es un problema tuyo; si te drogas como lo ha dicho 'morite en el fondo', porque es un problema de tu voluntad, de tu decisión y no entiende que detrás de un adicto hay toda una historia y es un drama, donde en una sociedad normal se trata de ayudar a la gente.

Nosotros siempre decimos que el Estado tiene que estar en forma presente y de manera inteligente y que tiene que darse cuenta que tiene que corregir muchas cosas. Nadie dice que tuvimos cuatro años bárbaros, cuando estamos diciendo voten aquí, estamos diciendo cuatro años en donde hubo una pandemia, donde hubo una sequía, un montón de problemas mundiales guerras y donde hubo una deuda contraída del gobierno anterior también; porque pareciera que los candidatos del gobierno anterior se le olvidan eso. Entonces toda esta situación que estamos viviendo es corregible y del otro lado es un salto al vacío.