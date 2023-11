“Mi hija sufrió bullying, hostigamiento y maltrato”

viernes 03 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

El entrenador de fútbol femenino Héctor ‘Chino’ Torres, continúa detenido luego de haber sido imputado por abuso y acoso sexual en perjuicio de sus dirigidas en el Club Educación de Posadas, quienes son adolescentes de entre 13 a 16 años. En tanto, en las últimas horas siguen apareciendo nuevas voces que cuentan los maltratos que soportaron las víctimas por parte del técnico que tiene una trayectoria de más de 20 años en el deporte.

Una de esas voces es la de Norma, madre de una de las chicas a las que les tocó vivir desde adentro las actitudes del acusado.

“Mi hija comenzó a jugar con él hace año y medio en Huracán y desde que entrenó con él sufrió acoso, hostigamiento, bullying y maltrato”, contó Norma en diálogo con El Territorio.

En esa línea, detalló que “él las perseguía por teléfono diciendo que vayan a la casa de él. Y si no iban, él las amenazaba con que no jugarían”. Esto último era una situación constante, ya que utilizaba la manipulación de ser el técnico para darles órdenes.

A su vez, la entrevistada expresó que lo ve como una persona que no puede estar solo y que por eso, de una manera u otra utilizaba a las adolescentes para quehaceres de la casa o les inventaba que tenían que resolver el tema de las fichas para que puedan jugar.

En su relato, Norma mencionó que “continuamente las perseguía. No dejaba que mi hija esté mucho tiempo con la familia” y agregó que “a veces decía que había partido y las pasaba a buscar pero era mentira, no había partido y después a la vuelta mi hija me decía que se había suspendido”.

En tanto, Norma manifestó que su hija sufrió constante bullying por parte de Torres y que en algunas ocasiones a ella y otras chicas de similares características físicas “les decía ballena o chancho, incluso cuando los padres estábamos presentes, pero mi hija no quería que nos metamos porque quería jugar”.

Ante la consulta del motivo que ocasionó que las chicas decidieran hablar, la mujer expresó que fue porque Torres se había enojado con las chicas porque no fueron a jugar un campeonato barrial, que se disputó un día después de haber ganado la liga femenina.

En ese tramo de la entrevista Norma contó: “Le dijeron que no iban a ir porque estaban todas muy cansadas y por eso se enojó y salió del grupo”. Fue entonces que el grupo de jugadoras decidió hablar con la presidenta del club para contarle las múltiples situaciones de bullying y maltratos que él les hacía vivir.

Sin embargo, esto no fue todo ya que en medio de la reunión una de las madres habría preguntado a las chicas si había algo que ellas no estaban contando.

Fue entonces que una de ellas, entre lágrimas, “comenzó a contar y después lo hizo otra y así fue durante toda esa noche que fue un horror”, indicó Norma y agregó que después de todos los testimonios de las adolescentes se dirigieron a la comisaría a realizar las denuncias. Y que fueron cuatro en primer lugar.

Respecto a las acusaciones, la progenitora mencionó que con el correr de los días se siguen sumando denuncias, además que previamente el técnico había sido denunciado por actos similares, siendo la primera “hace diez años”.

Angustias previas

La entrevistada remarcó que está muy agradecida que una de las chicas comenzó a hablar y se logró destapar toda la situación que estaban sufriendo. “Porque en junio o julio encontré a mi hija llorando porque le habían apartado del grupo y no me decía por qué”, lamentó y prosiguió: “Con mi marido queríamos que este señor deje de entrenarlas, pero mi hija me decía que la iban a sacar de la liga y no iba a poder jugar nunca más”.

En tanto, sobre la noticia de que ahora el hombre fue detenido e imputado, la mujer mencionó: “Esperábamos que él quedara detenido y que se haga justicia, porque a veces en Argentina la Justicia es lenta. Hoy no podemos creer todo lo que pasó, pero ojalá ninguna haya pasado a mayores”.

Por último, Norma ratificó que “él haya quedado detenido nos genera un poco de alivio a los padres y a las chicas también”.

No obstante, la entrevistada aclaró que el alivio total lo sentirán cuando Torres “sea condenado y cuando nos digan que no va a salir. Porque tiene que pagar todo lo que hizo por las chicas”.



En cifras

4

Fueron las primeras denuncias realizadas en la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, por parte de los padres de las adolescentes y la presidenta del club.