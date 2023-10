Ingaramo en Misiones: "En este show salimos amigos con el público"

martes 31 de octubre de 2023 | 16:30hs.

Juan Ingaramo tocará este viernes en Posadas para un "formato mega íntimo", según definió para el programa Acá te lo contamos (Radioactiva 100.7). "Voy solo con mi piano, donde reproduzco el living de mi casa, el laboratorio donde yo compongo o hago las versiones", detalló al programa que se emite en Radioactiva.

En su gira por el país, Ingaramo está presentando su mixtape "Summer Pack" pero también hace un repaso minimalista por los discos que motivaron sus nominaciones al Grammy Latino y al Premio Gardel.

Para el artista cordobés, el show que dará el viernes 3 de noviembre en el auditorio del Montoya es "un formato que disfruto mucho porque llegamos con el público a estados muy especiales. Viste que por ahí, con la banda grande, los once músicos, todo el lío genera otras sensaciones. Esta en particular me gusta mucho. Así que después de este show salimos amigos con el público. Espero que no sea la excepción en Posadas".

Cantautor de pop, cuarteto o música urbana, Ingaramo prefiere no ser encasillado en ningún género. "No es algo que busque pero, como decía el Chino Darín, 'si te defino te limito' y un poco es cierto. Creo que al menos, en mi caso, disfruto la posibilidad de ser libre. Y esa libertad implica no poner límites. Por ahí las etiquetas o lo estilos, de alguna manera, limitan y en mi caso, aprovecho para hacer todo lo que pueda. Así que así seguiré".

Con la autoridad que se ganó en los escenarios, Ingaramo se animó a debutar en la pantalla chica interpretando al joven pastor Bastián para la segunda temporada de la serie "El Reino", por Netflix. Tal fue su éxito que recibió muy buenas críticas y fue nominado a Revelación Masculina en los Premios Cóndor. "No se nota que era la primera vez que actuaba", estimó. De esa manera, obtuvo varias propuestas para seguir actuando aunque no brindó mayores detalles de los papeles. "Hay proyectos muy lindos. Como no es mi disciplina principal puedo elegir el proyecto que más me guste o me de más ganas de hacer", resumió.

Cuando se hicieron los debates previos a las PASO, Córdoba tuvo insistentes referencias por su gobernador, Juan Schiaretti, quien entonces era precandidato presidencial. Con cierta coincidencia, Ingaramo irá por el mismo concepto junto a destacadas personalidades de su provincia para el disco que saldrá a la luz antes de que termine el año. "Calculo que para principios de diciembre sale el long play con once canciones, incluidos con los singles que saqué. Es el disco que tiene que ver con Córdoba. No Córdoba para cordobeses sino para el mundo. Coincidió justo con todo este boom de Schiaretti que, de alguna manera, es mi historia, mi identidad. Es lo que soy y también lo que me diferencia del resto".