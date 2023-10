Rompió el maleficio

lunes 30 de octubre de 2023 | 6:01hs.

El binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Héctor Finke Jr.-Marcos Espíndola (VW Gol Trend) venció en la clasificación general y en la categoría Hibrido en la sexta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos de Leandro N. Alem y que cerró a pleno sol.

Finke Jr. mantuvo el ritmo, y la diferencia lograda el sábado, en los tres pc realizados ayer, y así ganó con un acumulado de 53m52s6/100 para las ocho pruebas especiales que tuvo la fecha. El piloto de Aristóbulo ganó por primera vez una clasificación general y ser transformó en el ganador más joven en la categoría Hibrido.

“Es una alegría enorme, me saque un peso de encima. Fueron cuatro carreras consecutivas de venir adelante la general y se rompía en los últimos tramos. Fue una carrera durísima, me costaba mucho adaptarme a los pisos, tenía miedo de irme afuera y ayer -sábado- me agotó la carrera. Hoy -por ayer- pudimos manejar la diferencia y ganar. Ahora voy a correr más tranquilo y más liberado, sin presión”, dijo Finke.

Segundo quedó el binomio de San Vicente Maicon Paulus-Cirstian Polzuber (Toyota Etios) y tercero fue la dupla posadeña Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Ka). Los dos definirán el campeonato de la Hibirido en Aristóbulo del Valle.

En el Grupo A el puntero del campeonato Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (VW Gol) se llevó la carrera y es campeón virtual. Solamente se deberá presentar en la última fecha. Segundo quedó Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol).

Otro que festejó fue el binomio de San Vicente compuesto por Fernando Schmit-Agustín Schuster (Honda Civic), que ganó en la N3 y anticipó el festejo. Ahora solamente deberá presentarse en la última fecha para ser consagrado. Segundo fue José Luis Stellmaczhuk-Marcos Kondratiuk (VW Gol Trend) y tercero quedó Héctor Ripoll-Cristian Velázquez (Renault Mégane).

En la N2 16v la dupla local Luis Da Luz-Lucas Houchuk (Ford Fiesta Kinetic) volvió a festejar ante su gente y también quedó muy cerca de la consagración ya que su rival directo Sergio Zarza-Hugo Espinola abandonó. Completaron el podio Sergio y Leonardo Marcelo (Peugeot 206) y David Trump-Leandro Velazquez (Ford Fiesta Kinetic).

En la AZ Light, ganó la dupla de Aristóbulo del Valle integrada por Yamil Pettersen-Javier Espindola (Renault 18) y llegará de la mejor manera a la definición. Segundo fue José Luis Llamosa-Walter Belgtatt (VW Gol), quien también peleará por el título, y tercero fue Cristian Sartori-Hugo Wolozynczuk (Chevrolet Corsa). El líder del certamen Gabriel Cabral terminó retrasado y todos se acercaron.

En la N2 Light, la dupla de Santa Rita integrada por Yunior Boher-Yonas Muller (VW Gol Trend) logró su primer triunfo. Segundo fue Gabriel Mello-Luis Amaral (VW Gol) y tercero fue Sebastián Otto-Juan Iasinski (VW Gol). Cuarto fue Marcelo Kaczurek-Mauricio Sainz (VW Gol), quien llegará a la última como líder del torneo.

En la N6, César Cabral-Wendy Buchter (VW Gol Trend) sigue en racha positiva y ganó su segunda carrera consecutiva. Segundo quedó Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Senda) y tercero fue Visentini Aquiles-Emanuela Zick (VW Senda).

Un podio histórico

En la Quad Pro el local Giuliano De Paola volvió de la mejor manera y ganó la categoría y la general. Segundo fue Pablo Bulak y completó el podio Ariel Wrubel.

En la Quad Senior por primera vez tres damas coparon el podio e hicieron historia. Ganó la local Victoria Werner, seguida por otra local, Sofia Wrubel y tercera fue la apóstoleña Florencia Sansaloni.

“Estoy muy feliz de ganar en casa y de compartir este podio con ellas. La verdad es que no caigo en lo que logramos y ojalá sirva para que se sumen más mujeres”, dijo una emocionada Victoria Werner ante el hecho histórico que se dio en el rally de Alem.

Entre las motos, la E-Señor, fue para el apostoleño Nicolás Korol, seguido por su hermano Leandro Korol y tercero fue Enzo Skulimoroski.

En la E-Promo venció Marcelo Márquez, seguido por Sandra Velázquez y Aaron Paniagua. En la E-Sport, Carlos Stellmaszezuk venció de punta a punta y es campeón virtual de la categoría. El podio lo completaron el local Damián Gauna y Matías Helfritter.

La 7° y última fecha del Campeonato Misionero de Rally, se disputará en los municipios de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado el 24, 25 y 26 de noviembre, donde se definirán los campeones de la temporada.