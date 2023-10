En Jardín América varias casas quedaron sin techos y hay todavía barrios sin energía eléctrica

sábado 28 de octubre de 2023 | 0:46hs.

La intensa tormenta, con granizo que se desató en Jardín América, dejó al menos 10 casas con voladuras de techo. Uno de los barrios más afectados es Lomas de Jardín. Además, hay postes del tendido eléctrico caído y gran parte de Jardín América y del municipio de Hipólito Yrigoyen aún se encuentra sin energía eléctrica.

En Hipólito Yrigoyen, personal de Energía de Misiones trabaja en estos momentos para restablecer la energía eléctrica.

Tras un relevamiento hecho por bomberos voluntarios, se tomó conocimiento de voladuras de techo en el barrio Lomas de Jardín, árboles caídos sobre la Ruta Nacional N°12, frente al hospital viejo del municipio y en el barrio 140 viviendas.

“Las chapas se doblaron”

El temporal que azotó a la ciudad de Jardín América se hizo sentir con mucha fuerza, donde incluyó fuertes ráfagas de viento, intensas lluvias en escasos 20 minutos y caída de granizo. Esto perjudicó a algunas viviendas, como ser el caso de la familia Figueredo, residente en Colonia Flora.

En este caso, Román Figueredo, en diálogo con El Territorio contó todo lo ocurrido en el domicilio. "Las chapas se doblaron todo, los machimbres en el entre techo, una parte en el sector del dormitorio de mi papá y otro sector de un pequeño depósito también arrancó las chapas, por eso, los colchones en la habitación se mojaron todos, tal vez eso se puede rescatar”.

A su vez, precisó que aún permanecen sin energía eléctrica desde las 21 en la vivienda, horario donde empezó el temporal en la localidad. En tanto, en el casco urbano jardinense y en distintos barrios se va restableciendo paulatinamente la corriente eléctrica.

Asimismo, Román sostuvo que el techo de la casa recibió un gran impacto que generó la caída de la torre y el tanque de agua potable. Por lo que también, están sin agua. "Mañana vamos a ver si se puede arreglar el techo, todavía no buscamos las chapas, pero mañana temprano se va a empezar a trabajar y nos fijaremos que se puede recuperar”, afirmó aflijido.

También están sin luz parte de Aristóbulo del Valle, donde se registró una intensa granizada. Fuera de servicio también esta parte de San Vicente, parte de Dos de Mayo y parte de El Soberbio y personal de Energía de Misiones trabaja para restablecer el servicio.

Sigue el alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta noche el alerta amarillo por fuertes tormentas para todo Misiones.

Rige para toda la provincia de Misiones, gran parte de Formosa y Córdoba, el sur de La Rioja y Santa Fe, y nordeste de Mendoza.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm y se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

En Formosa y en Misiones se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Para las zonas afectadas por lluvias y tormentas, el SMN recomendó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, estar atento ante la caída de granizo y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.