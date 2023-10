“No voy a dejar que quede impune, a mi hijo lo mataron”

jueves 26 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Mariela Gómez (44) es la madre de Héctor Fabián Zarza Alfonzo (29), quien el 5 de septiembre fue hallado colgado en la rama de un árbol en un área boscosa de la zona primaria aduanera de Puerto Iguazú. En un principio se trataba de un NN, pero luego la Policía de Misiones la llevó al lugar del hecho para que identificara el cuerpo.

A Mariela le dijeron que el cuerpo llevaba diez días muerto y que la principal hipótesis es que se había suicidado. No obstante, para ella nada concuerda en la investigación del hecho y asegura que a su hijo lo asesinaron. Incluso apuntó a varias personas que no habrían sido llamadas a declarar.

Los Bomberos Voluntarios de Cataratas fueron quienes se encargaron de recuperar el cuerpo e informaron que “el día martes 5 de septiembre fueron convocados para realizar la recuperación de un cadáver en un pulmón verde en cercanía de la Aduana ubicada por ruta nacional 12. Se desconoce su identidad, el mismo estaba suspendido a una altura de 15 centímetros del suelo, de una rama de un árbol, según lo que se logró percibir el mismo se encontraba con un abrigo enrollado en su cuello, lo que le produjo el deceso, el óbito presentaba un alto grado de descomposición de aparentemente cinco a siete días”

En diálogo con El Territorio Mariela contó que cerca de las 18 de ese día una comisión policial se acercó a su casa para darle la noticia. Estaban en compañía de un amigo de su hijo, con quien habitualmente se juntaba a consumir.

“Vinieron a mi casa y aseguraron que era él. Yo fui, lo vi colgado, le pregunté a la policía sí tenía tatuaje y me dijo que no. Cuando me dijo que ese cuerpo estaba sin vida hace aproximadamente diez días, yo dije que era imposible porque a mi hijo lo vieron el domingo, cuando tuvo problemas con un dealer”, detalló la mujer.

En estado de desesperación publicó en las redes sociales que su hijo estaba desaparecido y pidió a toda la comunidad para dar con su paradero debido a que por cuestiones de consumo muchas veces éste se ausentaba del domicilio por varios días sin reportarse.

“Al otro día volví al lugar, aún estaba el abrigo colgado en el árbol y reconocí la prenda como de mi hijo. Fui a la Policía y reclamé porque dejaron el abrigo en el lugar si eso es un elemento probatorio. Me dijeron que aún no habían enviado el cuerpo a autopsia ni establecieron la identidad, aunque aseguraban que era mi hijo”, recordó.

El sábado 9 de septiembre la mujer recibió la confirmación de que se trataba de Héctor Fabián, aunque los días previos se dedicó a investigar donde podría estar y dialogó con varios jóvenes adictos que cuidan coches en la zona de la aduana y lo conocían.

“Ellos me contaron que el domingo mi hijo tuvo problemas con un tal porteño. Mi hijo le robó algo y ese tipo lo andaba buscando. Yo sé que mi hijo andaba en malos pasos, luché mucho para sacarlo de las drogas y hasta fue a Córdoba para rehabilitarse, había vuelto hace poco e incluso tenía la medicación que le dieron. Él estaba peleando para recuperar su familia y volvió a caer, jamás se mataría, a él lo mataron”, dijo convencida.

“Yo investigué, hablé con los chicos, me dieron información. Fui y denuncié, pedí a los policías que revisen las cámaras de la zona de avenida Victoria Aguirre, las de Punto Iguazú y las del hospital modular. Ahí van a tener pruebas de lo que realmente pasó”, reclamó.

“Pero no me dieron bolilla, no llamaron a declarar a los pibes que les dije. Hoy las cámaras del hospital modular ya no están y nadie me da respuestas, ni siquiera el resultado de la autopsia está en el expediente, no me dejan ver el oficio y tampoco a mi abogado”.

Tras casi dos meses del hecho la mujer insiste en que la Policía no quiso investigar el hecho porque se trataba de un joven adicto: “Acá hay una mafia, y nadie quiere ver o meterse. Así como luche para tratar de sacar a mi hijo de las drogas voy a luchar para que se investigue qué pasó realmente”, remató.

Flagelo en aumento

En 2017 Mariela Gómez formó un grupo llamado madres del dolor, que buscaba ayuda y contención para los jóvenes que se encuentran inmersos en el mundo del consumo. En ese momento la Dirección de Conductas Adictivas atendía de forma ambulatoria a 200 jóvenes, hoy ese número se multiplicó. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes adictos no buscan asistencia para rehabilitarse.

Diariamente se puede ver a los consumidores de pedra en las calles de Iguazú. Actualmente esta situación no está circunscripta a una zona de Puerto Iguazú, sino que en las calles del centro de la ciudad se observan jóvenes adictos tirados en las calles y se registran conflictos y peleas en los barrios en zonas cercanas a los puntos de venta.

“Luche por él, logramos sacar a varios chicos de la droga en este tiempo, pero no pude hacerlo con mi hijo, eso me duele mucho. No voy a dejar que esto quede impune. A mi hijo lo mataron”, insistió Mariela.