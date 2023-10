Lotocki solicitó ser trasladado a otro penal

jueves 26 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Aníbal Lotocki, el médico misionero que se encuentra detenido desde hace más de una semana luego de ser procesado por homicidio simple en la causa por la muerte de Cristian Zárate, solicitó ser trasladado del Penal de Ezeiza.

Según medios de comunicación bonaerenses, el cirujano podría ser trasladado en la brevedad a otra unidad carcelaria debido a la preocupación que tiene el galeno por su cercanía al resto de los detenidos en dicha dependencia. Entre ellos pesos pesados como Lázaro Báez, los Lanata (Cristián y Martín), Jorge Mangeri y Martín Ríos, señalaron.

Por otro lado, en las últimas horas, también trascendió que Lotocki había sido apuñalado, algo que podía fundamentar el pedido de traslado. Sin embargo, esa información fue rápidamente desmentida desde su entorno.

“Chequeé con varias fuentes a ver cuál era la versión real porque pensé que era fake news esto del apuñalamiento, y efectivamente no encontré nada. Me dicen que sería mentira. Lo que no están seguros tampoco es de si el pedido de traslado se hizo o no efectivo”, detalló Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

La panelista advirtió que Lotocki comparte celda con un miembro de la banda narco conocida como Los Monos. “Está con un tipo que es un mono de Rosario, por ejemplo, gente muy grosa, violenta y con condenas importantes. Son presos muy pesados”, sentenció.

En primera instancia, Lotocki quedó detenido en una alcaidía de La Plata. Y luego fue trasladado a Ezeiza.

Cabe recordar que el polémico cirujano se entregó a la Justicia luego de conocerse que sobre él pesaba un requerimiento de arresto, en el marco de la causa por el homicidio de Cristian Zárate.