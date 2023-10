Ya se conocen los cruces de los cuartos de final de la Liga de Puerto Rico

domingo 22 de octubre de 2023 | 17:25hs.

La Liga Regional de Puerto Rico de a poco llega a su etapa de finalización. El Torneo Clausura que arrancó a mediados de este año empieza a vivir las etapas decisivas. Ya concluyó la fase de grupos y el próximo fin de semana hay rodaje por los cuartos de final.

En la jornada de ayer, se completó la décima y última fecha de la zona A, en la cuál el Club Jardín América con una gran victoria en Capioví como visitante se llevó el liderazgo. En tanto, en la zona B, la fecha se disputó el domingo antepasado y los integrantes de dicho grupo esperaban sus respectivos rivales.

Ayer por la tarde, el Club Jardín América goleó 4 a 1 en Capioví ante Papel Misionero. El 'lobo' jardinense se llevó el primer lugar en su grupo y define de local la serie de los cuartos de final ante Atlético Garuhapé. Por otra parte, el Club Timbó, también de la ciudad de Jardín América en un partidazo derrotó 3 a 2 a Belgrano de El Alcázar. El 'verde' jardinense empezó ganando, se lo dieron vuelta y volvió a ponerse arriba en el marcador en los últimos minutos del partido.

Todos los resultados de la zona A:

Papel Misionero de Capioví 1 Club Jardín América 4

Timbó de Jardín América 3 Belgrano de El Alcázar 2

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya 2 Club 25 de Mayo de Puerto Rico 1

Resultados de la zona B:

Atlético Hipólito Yrigoyen 1 Atlético Demisiones de Capioví 3

Mandiyú de Garuhapé 1 Atlético León de Puerto Leoni 1

Libre: Atlético Garuhapé

Tabla de posiciones zona A

Club Jardín América 24 puntos (clasificado)

Club Timbó 22 puntos (clasificado)

Club 25 de Mayo 15 puntos (clasificado)

Asociación Helvecia 10 puntos (clasificados)

Papel Misionero 8 puntos

Belgrano 7 puntos

Tabla de posiciones zona B:

Atlético León 18 puntos (clasificado)

Mandiyú 16 puntos (clasificado)

Atlético Demisiones 9 puntos (clasificado)

Atlético Garuhapé 8 puntos (clasificado)

Cruces en los cuartos de final:

Atlético Garuhapé vs. Club Jardín América

Atlético Demisiones vs. Club Timbó

Club 25 de Mayo vs. Mandiyú

Asociación Helvecia vs. Atlético León

Los encuentros se van a programar este martes, hay que tener en cuenta que Mandiyú de Garuhapé y el Club Timbó de Jardín América van a jugar el Torneo Regional Amateur de Fútbol que inicia el domingo que viene. El conjunto garuhapeño va a visitar a Atlético Oberá por la zona 4 y el plantel jardinense debuta como local ante River de Villa Bonita por la zona 3.