Procesaron a Negrito Gómez en la causa Primer Comando de Frontera

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Roberto Andrés Gómez (46), conocido como Negrito, se mantuvo tres años con pedido de captura internacional en el marco de la causa que investiga la organización Primer Comando de Frontera, liderada por Néstor Fabián “el Negro” Rojas y que fue desbaratada en noviembre del 2021.



Logró esquivar la Justicia y siguió haciendo de las suyas, como queda evidenciado en otros dos expedientes por las que debe responder. Lo detuvieron en agosto en Santo Pipó llevando 400 kilogramos de marihuana, pero también está implicado en la disputa que terminó con la muerte de Héctor “Keko” Sotelo en enero del año pasado.



Sobre su derrotero judicial, El Territorio pudo saber que la jueza Verónica Skanata, a cargo del Juzgado Federal de Posadas, dictó en los últimos días el procesamiento con prisión preventiva. Lo hizo tras el pedido de la fiscal subrogante Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyuvante Martín Uriona, de la Fiscalía Federal Dos de Posadas y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), respectivamente.



A Negrito se lo acusa de tráfico ilícito de estupefacientes (dos hechos) cometidos bajo la modalidad contrabando de importación y de transporte de estupefacientes agravado por haberse cometido con la intervención de más de tres personas. También se ordenó el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos.



Como informó oportunamente este medio, ocho de los imputados del PCF acordaron penas de entre 6 y 9 años de prisión en juicios abreviados. De esta manera, si Gómez no elige ese camino podría ser juzgado junto a Hernán Jorge, Pablo Antonio Campos y el propio Negro Rojas en un debate oral y público.



Declaró

Según el procesamiento con firma del 6 de octubre, al que tuvo acceso exclusivo El Territorio, por esta causa Negrito Gómez fue indagado a principios de septiembre y en esa oportunidad decidió dar su versión de los hechos y buscó desligarse de la organización narcocriminal.



A grandes rasgos, señaló que era comisionista y que una persona llamada Choco lo llamó preguntando por un camión. Aseguró que hizo las gestiones con un hombre de la comunidad gitana y cobró una comisión, pero después Choco le llamó para reclamarle que lo habían estafado. Recién entonces se enteró de que con quien hablaba en realidad era Rojas.



“Yo le hice un contacto con el gitano para que compre un camión y según recuerdo el gitano además le ofreció otro camión más chico, sólo le entregó uno y como no le entregó el otro, entonces comenzó a amenazarme. No recuerdo la fecha exacta pero habrá sido a fines de octubre de 2020 y duró aproximadamente una semana y media”, detalló.



También admitió que le pidieron que alquile un galpón e hizo las búsquedas con un intermediario. Negó conocer a los integrantes de la organización y dijo que después pudo averiguar quién era Néstor Rojas y que siguió hablando con él porque le temía. Estuvo encargado de la compra de camiones y alquiler de un galpón.

Sin embargo, para la magistrada, Gómez formó parte activa de la banda y así lo dejó plasmado:



“En el caso de Roberto Andrés Gómez, conforme lo plasmado anteriormente resultado de las intervenciones telefónicas, resultó ser una persona de confianza de Rojas y Walter E. Gómez, siendo incorporado al engranaje de la organización por este último, fundamentalmente por el hecho de requerir de personas que extra muros puedan ejecutar las acciones necesarias para desplegar las maniobras del grupo delictivo investigado. En el caso del encartado, primeramente fue incorporado a los efectos de poder adquirir galpones necesarios para el acopio de la sustancia traficada, como así también, vehículos para su traslado. Posteriormente, fue incorporado para el despliegue de las maniobras en sí”.



Los hechos y las amenazas

Como ya informó este medio en varias oportunidades, se reconstruyó que Negrito Gómez empezó a operar para la banda de Rojas el 12 de septiembre del 2020. Era conocido en el submundo narco al punto que desde juniio de ese año gozaba de libertad condicional tras una condena por ser jefe de una organización dedicada al transporte de droga.



Mediante las conversaciones, el 20 de septiembre del 2019 el capo narco le ordenó al ahora detenido la compra de un camión volcador para trasladar un cargamento de marihuana que iba a ser ingresado desde Paraguay por San Ignacio. Rojas había adquirido 13 toneladas de marihuana y quería moverlos en ese vehículo hasta Garupá, donde la organización -mediante gestiones de Walter Gómez - había alquilado un galpón.



El movimiento se iba a hacer en dos viajes, pero nunca llegó a concretarse debido a que el cargamento fue incautado por la Senad en Encarnación el 23 de octubre de ese año. Al detalle, fueron secuestrados 10.039 kilogramos que estaban siendo movilizados en un camión en la zona de Pirapó.



También Negrito, según los pedidos de Rojas, se iba a hacer cargo de montar una empresa que serviría como pantalla del movimiento de la droga y el lavado de dinero ingresado por esa actividad ilícita.



Incluso le dijo que si quería ingresar estupefacientes al país que le avise a él para que los panes sean agregados a los cargamentos que le pertenecían e iba a mover desde Paraguay por el río Paraná.



“Si vos allá del otro lado tenés algo y vos querés tirar arriba de lo que yo tengo allá del otro lado, tirale, yo me hago cargo ahí de todo el coso, no hay problema (...) Lo que es para vos, entonces vos te evitás el gasto del agua, me entendés? Y viene con lo mío, mandá a marcar bien nomás, marcá bien y ya está”, le expresó.



Es decir, Gómez no solo cumplía órdenes, sino que también estaba habilitado para operar con autonomía.



Pero pasó el tiempo y Negrito no rindió los 27.000 dólares que Rojas le había dado para la compra de los vehículos y además no contestaba los mensajes que le mandaban distintos miembros de la banda. Eso generó la desconfianza del múltiple asesino, quien le envió varios mensajes amenazantes.



“Escuchame hermano, ¿cómo andás? Sabés qué? devolveme toda mi plata, ya se terminó esto, no va más así loco, hace días que te están buscando por todos lados, así no se puede laburar, devolveme nomás la plata loco… encima vos me dijiste tres cosas, me mostraste un camión mediano, me mostraste un camión grande y me mostraste la camioneta, entendé? No, no quiero saber más nada, si no se va a pudrir todo y se va a pudrir mal, te estoy avisando. Así no se puede, nos estás tomando de gil, no? Estás re loco, dame mi plata nomás, si no mañana voy a ir a levantar, te juro, no quiero hablarte pavada, te levanto a tu vieja, a la secretaria ahí del local, tu vieja, tu hija, todo, yo no quiero terminar mal con vos, de en serio te digo, sabés que no me conocés nada, nada, loco”, se reproduce en la documentación de la causa a la que accedió este medio.



“Traeme todo los papeles del camión y vos te vas a hacer cargo de la deuda, nadie juega conmigo, yo si tengo que matar gente voy a matar.”, “No voy a laburar más porque si pasa algo voy a pensar que sos vos. No tengo problema de seguir mandando gente bajo tierra”, fueron otras amenazas.



Sin embargo, los dos implicados volvieron a hablar y zanjaron las diferencias para después organizar el traslado de más de 407 kilogramos de marihuana que tenían como destino final a la organización criminal Bala Na Cara, en Brasil.



El cargamento iba a salir por Panambí, pero nunca llegó a destino debido a que el 30 de octubre la camioneta Mitsubishi L200 -que consiguió Gómez- con la droga fue interceptada por Gendarmería Nacional.



De la operación participaron al menos cuatro miembros del PCF, pero sólo fue detenido Mario Rolón, quien la manejaba. Las conversaciones reconstruyeron que Negrito también participó de la maniobra como puntero de la carga y había pasado antes el control, pero no llegó a avisar de la presencia de los efectivos de verde.