Se mantiene asistencia a afectados ante posible continuidad de las lluvias

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Se cumple una semana desde el comienzo de las inclemencias climáticas que han causado estragos en los municipios de la provincia, sobre todo en los de la costa del río Uruguay, los cuales sufren la liberación de agua de la represa Foz do Chapecó, en Brasil. Si bien la lluvia dio tregua, las autoridades siguen monitoreando de cerca las condiciones climáticas dado que se esperan nuevas lluvias a partir del lunes.



En este sentido, Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio, informó en diálogo con El Territorio sobre la situación actual: “Están volviendo a la casa únicamente aquellas personas que se evacuaron y que el agua llegó apenas o ni siquiera tapó el piso”.



En los otros casos se postergó el regreso para mañana o el martes debido a que “hay barro, hay agua, hay instalaciones eléctricas sumergidas; el terreno quedó blando y está inestable la construcción. Entonces, por precaución, se postergó un poco la vuelta a la gente de la casa. También teniendo en cuenta que habría alguna inclemencia del tiempo”.



“Del total de evacuados, consideramos que un 10 o 15 por ciento estaría volviendo y el resto verifican las instalaciones y ven que no dan condiciones debido a que en el patio y dentro de las casa se llenaron de barro”, agregó.



Por su parte, Matías Vilchez, intendente de San Javier explicó: “Se está haciendo un proceso de limpieza junto a las familias, se les está entregando lavandina -básicamente desinfectante- para que puedan higienizar los espacios. Pero de cualquier forma ya está en conocimiento de que para el lunes y el martes hay lluvia aparentemente, entonces las familias están un poco asustadas, así que probablemente esperemos por lo menos unos días más”.



“En dos tinglados hay siete familias; en los salones evangélicos y católicos hay nueve en total hasta ahora, además de las personas que están aisladas o autoevacuadas en casa de familiares”, resaltó.



El lunes volverá a llover

Según informó la Dirección de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones, hoy se espera tiempo caluroso, con nubosidad en aumento. Estará cálido por la mañana, en el transcurso del día continuará subiendo gradualmente la temperatura. Esto junto a la elevada humedad del ambiente, anticipa una tarde agobiante.



“Se presentarían lluvias y tormentas en el norte de Buenos Aires, sur y centro de Santa Fe y Entre Ríos, aumentando la inestabilidad en Misiones hacia la noche”.



Las temperaturas máximas se estiman en 34° para Posadas -con 39° de sensación térmica-; la mínima sería de 19° en Bernardo de Irigoyen.



Para mañana se espera tiempo inestable con lluvias, chaparrones y tormentas. “Un sistema de baja presión actúa en la región generando la formación de núcleos de tormentas”, informó el organismo.



Las precipitaciones afectarían inicialmente a la zona Sur desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose a zona Centro al mediodía y a gran parte de la zona Norte por la tarde. Los vientos variables predominarán del sureste.



Se esperan precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros, los mayores volúmenes corresponderían al sur provincial. Las máximas en la provincia serán de 33° para Puerto Iguazú -con 37° de sensación térmica-, la mínima sería de 20° en San Pedro.



Rutas y caminos cortados

Vialidad de Misiones trabaja para despejar las rutas afectadas por los temporales y controla los puentes en las zonas inundadas. De esta manera informaron que se habilitó el tránsito sobre el puente arroyo Ramón sobre ruta provincial 2.



Por las inclemencias climáticas, permanecen cortados los puentes sobre el arroyo Yabebirí, camino vecinal Domingo Savio, municipio de San Ignacio; rutas provinciales 225 y 229 en el municipio de Caá Yarí, pasarela sobrepasada por el arroyo Arreame, arroyo Pindaytí, ruta provincial 2 tramo Santa Rita-Colonia Aurora; cortado el tránsito por ruta provincial 222 en el acceso a ruta 2 en zona de Colonia Aparecida; cortado el tránsito de ruta provincial 230, tramo acceso al Cerro Monje y cortada la ruta provincial 222, en Puerto Londero desde ruta 2 hasta ruta 221



En tanto, continúan habilitados, pero bajo supervisión, los puentes sobre el arroyo Chancay ren ruta 2 (hasta 10 toneladas), arroyo El Soberbio, también en la 2; arroyo Tabay, ruta 7; arroyo Once Vueltas, ruta 209, tramo Ameghino-Mojón Grande; y arroyo Alférez Chico, ruta 215, tramo cruce con ruta 231 en Ameghino hacia ruta provincial 5 en Panambí.

