Falleció el motociclista que chocó en la ruta 12

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Un hombre de 59 años, que había protagonizado un siniestro vial con su motocicleta en la mañana del último jueves sobre el kilómetro 1501 de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Montecarlo, falleció en el hospital de Eldorado en la tarde de ayer.



El hombre fue identificado como Carlos Alberto Da Silva, de nacionalidad brasileña.



El motociclista perdió la vida luego de luchar por su vida durante horas.



Sin embargo, a pesar de la rápida atención médica, Da Silva no logró resistir y falleció producto de politraumatismos graves que le ocasionaron un paro cardiorrespiratorio.



Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que Da Silva terminó con graves lesiones luego de que cerca de las 10.40 del jueves, por razones que se tratan de esclarecer, impactó con su BMW de frente contra un auto utilitario marca Renault Master.



En tanto, el rodado mayor, perteneciente a la empresa NEO Encomiendas, era conducido por Marcos C. (42), quien se trasladaba en sentido Iguazú-Posadas en el momento de la colisión.



A raíz del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado con una fractura expuesta. Por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital mencionado, donde finalmente falleció.



En tanto, el conductor del Renault no sufrió lesiones graves y se registraron daños materiales en su vehículo.



Por otro lado, el juez interviniente dispuso que el cuerpo del motociclista sea entregado a los familiares para su inhumación.