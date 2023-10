Misiones y todo el Litoral continúan bajo alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas intensas

jueves 19 de octubre de 2023 | 9:34hs.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene hoy alertas de nivel amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Misiones, gran parte de Corrientes, y el sector este de Chaco y Formosa, donde también se esperan intensas ráfagas y posible caída de granizo. Durante este jueves, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo meteorológico estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. De acuerdo con el reporte del SMN, se encontraba hoy bajo alerta todo el territorio de Misiones y la casi totalidad de Corrientes, con excepción de la franja central y sur del sector oeste de la provincia. El alerta también abarcaba el este de la provincia de Formosa, en localidades como la ciudad capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, y Pirané; y al este de Chaco, en Resistencia y localidades como Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Para la población de esas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.