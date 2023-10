Denuncian que exconvicto busca intimidar a su víctima

jueves 19 de octubre de 2023 | 10:15hs.

Tras purgar una condena de seis años por abuso sexual en perjuicio de su propia hija, el pasado 18 de septiembre Nelson Juan A. (48) egresó de la Unidad Penal III de Eldorado y regresó a Jardín América, de donde es oriundo.

En tanto, pasaron menos de tres semanas y el hombre se contactó a través de la red social Facebook con su exconcubina y madre de la víctima, ocasión en la que solicitó etiquetar las fotos de su hija, la misma a la cual sometió cuando tenía entre 7 y 9 años.

“Lo tomo como una intimidación. Como una manera de decirme: ‘Cuídense porque salí, acá estoy y las vigilo’. Le verdad es que me dejó helada, con mucho miedo porque sé de lo que es capaz. Durante años padecí su violencia y después descubrí que abusó de nuestra hija”, comentó la progenitora de la víctima.

El implicado fue sentenciado por “abuso sexual sin acceso carnal calificado por el vínculo, al menos tres hechos”, y reconoció su culpabilidad en juicio abreviado ante el Tribunal Penal Uno de Eldorado.

En tanto, su expareja reclamó que nunca la notificaron del cumplimiento de la pena y liberación del padre de su hija.

Asimismo, en diálogo con El Territorio, señaló que luego de bloquearlo del Facebook radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional de Jardín América, lo que derivó en una perimetral.

“No queremos saber nada de él, ya nos hizo demasiado daño. Yo me separé de él por la violencia y me tuve que mudar con mis hijos a Buenos Aires. Una vez allá, mi hija me contó lo que le hacía y volví a Misiones para hacer la denuncia”, explicó la denunciante.

En primera persona

La mujer tuvo dos hijos con el exconvicto, una joven que actualmente tiene 18 años y un varón de 15. La chica fue víctima de abuso.

El pasado 14 de octubre este diario publicó una entrevista con la joven, quien dio detalles del calvario que padeció a manos de su propio padre, lo cual la marcó para siempre.

“Lo que me pasó fue cuando tenía 7 años. Mi papá me tocaba, me enseñaba sus partes y me hacía tocarlo como en forma de juego”, indicó.

Mencionó que quiso dar testimonio para alumbrar el camino de otras personas que hayan pasado por el mismo sufrimiento y aún guardan silencio, por temor o por vergüenza.

“Hoy en día me cuesta muchísimo y es una sensación muy fea, que no se lo deseo a nadie, porque es horrible sentir que la persona que debía cuidarte y te dio la vida, fue la que más te lastimó”, reflexionó.

Precisó que además de los abusos su papá la amenazaba para que no cuente lo que sucedía puertas adentro de su casa, cuando su madre salía.

Pero ya en Buenos Aires, lejos del progenitor, se animó y le contó a su mamá lo que había pasado.

“Me costó mucho y aún sigue el dolor. Creo que es importante hablar, porque el hecho de no poder dormir al saber que afuera hay una persona que tiene una mente tan perversa, capaz de dañar a su propia hija, también puede lastimar a cualquiera”, remarcó.

El citado contacto a través de Facebook del hombre con la madre de la víctima no fue el primer intento de vincularse con sus hijos, ya que aún estando detenido consiguió el número de la maestra de su hijo y le preguntó cómo estaba, lo que oportunamente fue notificado a la Justicia.