Autopsia reveló que Ángel Barboza falleció debido a una muerte súbita

Ángel Exequiel Barboza (23) joven que fue hallado muerto en la comisaría de San José falleció a causa de una muerte súbita, según determinó en la jornada de ayer la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense en la ciudad de Posadas. De todas formas, las investigaciones del caso continúan.

Según reconstruyó El Territorio, las autoridades del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles fueron notificadas de la novedad en horas de la mañana de la víspera. “Muerte súbita, paro cardíaco por asistolia ventricular” fue el informe preliminar recibido, que a grandes rasgos significa que el corazón dejó de funcionar por la ausencia de actividad eléctrica en el miocardio.

Desde la Policía de Misiones, en un comunicado oficial, destacaron que “el cuerpo no presentaba golpes ni signos de violencia”, en razón a las denuncias de la familia por una presunta violencia policial. Debido a estas suspicacias, el juez subrogante Miguel Mattos designó a Gendarmería Nacional para que se haga cargo de las pericias.

Respecto de la investigación, las fuentes consultadas señalaron que en la jornada de ayer se tomó declaración testimonial a tres detenidos que estaban en la misma celda que Barboza.

Como informó este medio, el joven se encontraba detenido desde el pasado 5 de octubre por una causa de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, lesiones y violación de domicilio. Su hallazgo sin vida en la dependencia se produjo cerca de las 11.

A raíz de las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido, desde la Unidad Regional VII de Apóstoles informaron que la víctima, mediante un oficio judicial, había sido trasladada el último sábado al Hospital Carrillo de Posadas.

Esto, como consecuencia de haber sufrido un cuadro de alteración nerviosa que le habría provocado autolesionarse. Lo último podría comprobarse con las heridas de vieja data que presentaba en su cuerpo. Allí fue medicado y luego de que se calmó, volvió a la dependencia.

El propio martes el padre del fallecido Miguel Ángel Barboza (69) denunció que el viernes 13 se enteró que su hijo estaba detenido, por lo que se trasladó a la comisaría a dialogar con él. Según la presentación, en la dependencia el joven le dijo: “Papá, me lastimaron todo, sacame de acá”. Manifestó que tenía lesiones en los ojos.

Fue él mismo quien acompañó a la comisión policial al Carrillo y contó - según dijeron fuentes policiales - que su hijo padece una enfermedad cardíaca desde pequeño y que desde hace unos meses constató estados de alteración, en los que se ponía muy nervioso y le faltaba el aire.

En este contexto, horas después de conocerse el fallecimiento, los familiares de Exequiel se acercaron a la comisaría para pedir explicaciones de lo que había sucedido.

“Estoy tratando de entender por qué lo trataron así, no merecía morir así. Él nunca trató mal a la Justicia, nunca tuvo causas”, dijo angustiada Tamara, hermana de la víctima. Respecto del motivo que dio lugar a la detención del joven de 23 años, la mujer explicó que “a nosotros nos dijeron que él estaba fumando marihuana y que se resistió a la autoridad. Por eso lo detuvieron, por desacatar a la autoridad”.

No obstante, alegó que ella no cree que esto haya sucedido, porque su hermano “nunca fue violento”.

Respecto de la detención de Barboza, el pasado 5 de octubre, un amigo de la víctima manifestó: “Estábamos tomando mate frente a una vivienda”, momento en el que llegó la Policía y “le pidió los documentos de mala manera”. En esa línea, el amigo indicó que “Exequiel se enojó porque no estaba haciendo nada”.

Fue entonces, que ante la reacción del joven, “la Policía lo intentó llevar”, a lo que Ezequiel se habría negado. A continuación, siempre según lo mencionado por el joven, llegó otro patrullero y lo “levantaron entre cinco policías para subirlo al móvil policial”.

Por otra parte, también habló con distintos medios la abogada de la familia, quien mencionó que existe una posibilidad de que el joven detenido haya atravesado un brote psicótico, enlazado a una situación de adicciones. No obstante, Alexis, uno de los amigos de Barboza negó que el joven presentara síntomas de problemas mentales.

“Mi amigo no tenía ningún problema mental”, aseguró, agregando que comparte la hipótesis de la familia de la víctima y manifestó que “lo habrían golpeado en la comisaría”. Por último, alegó que “cuando lo trajeron (a la comisaría), me dijeron que acá lo golpearon y eso no puede ser. No darle de comer, no darle agua y tenerlo incomunicado no está bien”.

La detención

La versión policial sobre la detención de Barboza indica que una comisión fue alertada al 101 sobre un hombre “en actitud sospechosa” en la zona céntrica. Se dijo que estaba merodeando los autos del lugar, estacionados cerca de la avenida 9 de Julio e intentó huir cuando llegaron los efectivos.

Los uniformados lo siguieron e interceptaron y fue entonces cuando el joven los agredió a golpes de puño y patadas. Siempre según la versión de la fuerza, Barboza logró zafarse y se metió a una casa particular, que casualmente era de un efectivo de la Policía de Misiones.

El hombre también fue agredido pero con la ayuda de la comisión policial lograron detenerlo. Llamativamente se informó que no se pudo sacarle las fotos que habitualmente se hacen a los detenidos porque estaba muy alterado y no podía ser controlado. Los efectivos policiales hicieron luego la correspondiente denuncia.



En cifras

12

Barboza fue detenido el 5 de octubre en el centro de la localidad y estuvo doce días alojado en la dependencia hasta que determinaron su muerte.