‘Carcasutra’, el nuevo disco de Carca con invitados de lujo

miércoles 18 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Carca (52) lanzó su álbum ‘Carcasutra’, a once años de su última producción solista.

El guitarrista de Babasónicos presenta su nuevo material con invitados de lujo como Diego Tuñón, Tuta Torres, Daniel Melero, Gustavo Iglesias, Panky Malissia, Julieta Venegas, Dante Spinetta, Adrián Dárgelos y Graciela Borges, entre otros.

La aparición de un conjunto de canciones susceptibles de ser interpretadas sólo con una guitarra acústica pero abordadas desde una “psicodelia sonora” fueron las nuevas formas que encontró Carca para romper su silencio discográfico con su flamante ‘Carcasutra’.

“Pareciera como si no hubiese tenido tiempo en el medio por diferentes actividades en las que se me encuentra difundido, pero no se debió a falta de tiempo. Me sobran tiempo, ganas y energía, pero la verdad es que no había podido dar, pese a trabajar mucho, con una música que yo considerara novedosa, sorprendente y distinta. Me era bastante simple hacer más de lo mismo, pero no encuentro ninguna gracia ni desafío en eso”, sostuvo el músico en diálogo con Télam.