Cineastas paraguayos colocan a Oberá en Cortos como referente en la región

Tras veinte años de impulsar la cultura audiovisual en Misiones y la región, el Festival Internacional "Oberá en Cortos. Por la identidad y diversidad cultural", se ha convertido en una referencia para cientos de profesionales que han pasado por sus distintas ediciones.

El reconocido cineasta paraguayo Hugo Giménez (Matar a un muerto) participa del Festival tanto en su rol de capacitador como de jurado del Certamen Universitario Entre Fronteras, y habló de lo que representa Oberá en Cortos en su trayectoria personal y profesional. "Es diversidad, es la gente que hace el festival y un poco el proceso de cada uno también a la hora de participar en este evento, o sea hay algo que cruza y nos cruza a todos, que excede a las películas que se muestran también; entonces para mí eso es Oberá en Cortos, es ese encuentro, esa posibilidad de hablar sobre la región grande también de Paraguay, Argentina, Brasil, que compartimos un montón de cosas antes que una cuestión solamente de frontera o de esa fricción de la frontera, entonces para mí es lo que siempre rescato y me llevo del festival en cada edición".

Durante estos 20 años, además de Hugo Giménez, fueron parte de este encuentro otros importantes realizadores del Paraguay como lo son Paz Encina, Miguel Agüero, Arami Ullón, Tana Schémbori, y la recordada cineasta Renate Costa Perdomo. El espacio ofrecido por el Festival no solo permitió estrechar los vínculos, compartir miradas y narrativas cinematográficas, sino también fue un lugar donde comenzaron a formarse jóvenes realizadores y a nutrirse a partir del intercambio de experiencias y la construcción de redes.

Para el reconocido cineasta no fue distinto el recorrido: "Empiezo a venir a los talleres de formación como becario, después con un corto, después con un documental, un largo, un largo de ficción, siendo jurado y bueno, ahora venimos con un seminario y siendo jurado. Entonces es como que hice todo el camino", y agregó, "Oberá en Cortos plantea un pensarse desde la región que me parece cada vez más fuerte y hay una identidad muy muy marcada que es el sello de este Festival -y las personas que lo hacen-".

Para la realizadora Katya Acosta el Festival de alguna manera significó el inicio de Cinecable, una organización cultural enraizada en la ciudad de Encarnación, Paraguay, que nuclea a realizadores y amantes del séptimo arte. "Oberá en Cortos fue la inspiración, el impulso, el modelo, el trabajo en conjunto comunitario necesario para nuestra región", afirma. Fue allí donde conoció a Diego Samaniego, otro joven realizador encarnaceno y quien ideó a Cinecable. Hace casi una década, ambos coincidieron en el Festival trabajando uno en comunicación y otro en una subsede. "No solamente fue inspiración, modelo, también hace match entre nosotros, ¿verdad? O sea, gracias a Oberá en Cortos, de alguna manera, vivíamos en la misma ciudad, y no sabíamos que existíamos, y de repente, bueno, los dos queremos hacer cine, y los dos formamos de alguna manera parte del festival. Este espacio nos sirvió para decirnos a nosotros mismos, se puede, hay gente joven que está haciendo esto en Misiones, en Itapúa, somos casi del mismo territorio, entonces, bueno, hagamos, ¿verdad? Y sí, es fundamental para Cinecable el Oberá en Cortos", concluyó.

Las redes invisibles que se tejen en este encuentro trascienden las fronteras y generan una huella en el hacer audiovisual regional que perdura en el tiempo. "No es fácil hacer y mover todo esto. Estos 20 años también están sirviendo para reflexionar todo lo andado y hacia dónde ir a futuro; y me parece que parte de mi proceso de cineasta tiene que ver con este espacio, siempre lo recalco, este lugar tiene una energía que a mí me ayuda a seguir creando", resaltó. También se refirió a cómo incidió este encuentro regional en el debate e impulso de la Ley de Fomento sancionada en 2018 y la creación del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).