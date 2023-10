“Esta herida no cerrará nunca, sólo quiero que no salga libre”

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:03hs.

A poco más de cuatro años del femicidio de Antonella Bernhardt (27), la joven obereña que fue asesinada de una puñalada en la garganta dentro de su departamento ubicado en el barrio El Brete, el Tribunal Penal Uno de Posadas confirmó que este 6 de noviembre está fijado el comienzo del debate oral que esclarecerá el crimen ocurrido el 4 de abril de 2019.



Por el hecho, que se registró en inmediaciones del microcentro de la capital provincial, está como único imputado el fotógrafo Cristian Daniel Vargas, de 32 años, quien confesó el hecho en indagatoria y en una entrevista con El Territorio.



Fuentes judiciales mencionaron que las audiencias se extenderán en cuatro jornadas, desde el 6 hasta el 10 del próximo mes. Se prevé que en la sala de audiencia se presenten como testigos, además de los peritos y las partes responsables de las investigaciones, vecinos y familiares tanto de la víctima como del acusado.



“Van cuatro años de lo sucedido y no sé qué puede pasar”, expresó en diálogo con El Territorio Carlos Bernhardt, el padre de la víctima, agregando que “dicen que sale y después no. Así que hay que esperar que los abogados nos lo notifiquen oficialmente”.



Lo último, haciendo referencia a que tanto en 2021 como el último año ya se habían barajado fechas de inicio para el juicio, pero finalmente no se confirmaron. Razones por las cuales mantienen la expectativa con cautela.



“Esta herida no cerrará nunca. Solamente quiero que esto no se vuelva a repetir y mucho menos que el sujeto salga libre”, alegó Carlos, quien espera que este 6 de noviembre se dé el esperado debate que esclarecerá los hechos.



Confesión en indagatoria

Vargas, quien se dedicaba a la fotografía, ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido por el magistrado Fernando Verón, reconoció haber sido el autor de la estocada que acabó con la vida de Antonella, pero lo catalogó como un hecho “accidental”.



Esto, mencionando que hubo un forcejeo con la víctima, ya que ella habría intentado sacarle su teléfono celular, con el que habría grabado un encuentro sexual entre ellos y pretendía usar para extorsionar. Sin embargo, el video en cuestión con el que supuestamente la joven amenazó a Vargas, nunca pudo ser encontrado. A su vez, según las investigaciones tampoco hubo amenazas o chantajes detectados en las conversaciones.



Por otro lado, en su indagatoria Vargas contó que había conocido a la víctima mediante un anuncio en las redes sociales, donde le ofreció hacerle un book de fotos en ropa interior y desnudo por el cual le iba a pagar la suma de 1.000 pesos. Una sesión se concretó y ese día se hizo la segunda.



En su declaración, expresó que también le ofreció a Antonela una comisión por conseguir grupos de egresados que los contraten para hacer fotos en sus recepciones. Buscó aclarar que su relación era comercial y que “jamás tuvimos sexo ni mensaje cariñosos, ya que nunca hubo un relacionamiento sentimental ni eso”.



Señaló después que fue la víctima quien le ofreció tener relaciones, pero que en medio de ellas, antes de ir la pieza, le dijo que lo había grabado y que quería más dinero o si no le iba a mostrar esa filmación a su mujer.



Vargas detalló que allí empezó el forcejeo y que en determinado momento tomó el teléfono de la víctima para borrar el material, al tiempo que ella agarró el cuchillo de cocina. Siempre según su relato, en determinado momento empezó a juntar sus cosas y le pidió a Antonela que le desbloquee el teléfono, si no lo iba a romper.



“Cuando yo le quiero sacar a la fuerza el cuchillo y el teléfono -no aclaró en qué momento ella lo tomó- yo la traigo con mi fuerza y cuando la traigo, le meto el freno y le entra el cuchillo en la parte izquierda (...)”, precisó sobre el momento de la agresión.



El hecho

Como informó este matutino, el crimen de Antonella Bernhardt comenzó el jueves 4 de abril de hace cuatro años, en una vivienda ubicada en la calle Comandante Miño al 980.



Allí, según otros inquilinos y la dueña del lugar, se escucharon ruidos propios de una discusión que se escuchaba desde el interior del departamento de la víctima.



Ante esto, la dueña del lugar se dirigió a la habitación de Antonella y al llegar vio como Vargas salía del departamento, cerrando la puerta rápidamente.



Todo esto quedó registrado en un video donde se puede ver al imputado del hecho. En las imágenes la propietaria del lugar le pidió explicaciones por el desorden del lugar.



“Fue una pelea nomas”, respondió increpado por una de las vecinas.



Al notar que las mujeres no se iban del lugar y con notable nervios, intenta abrir la puerta. No obstante, al no poder acceder grita: “Ah, boluda no puedo abrir, abrime vos”. A lo que la vecina le manifiesta que es una persona violenta.



A continuación, se puede observar que se apoya en la ventana y fingiendo grita: “Yo ya me voy a casa, che”. Y ante la atenta mirada de los testigos, dice “compro para la cena y vuelvo. Compro el morfi y vuelvo”. Por último, la mujer le exige que le deje la llave y él se la entrega abandonando la escena rápidamente.



Al ingresar al departamento, los vecinos se encontraron con lo peor: Antonella en el piso, con un corte en el cuello que le provocó que se desangre y falleciera.