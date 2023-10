Irán niega que Cristiano Ronaldo haya sido condenado a latigazos

En las últimas horas corrió la versión de que astro portugués Cristiano Ronaldo, quien juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, fue condenado por la justicia iraní a recibir 99 latigazos por haber abrazado, en una expresión de cariño y agradecimiento, a la pintora Fatemeh Hamami en septiembre pasado. La embajada iraní en suelo español asegura que el astro portugués no recibirá el castigo por su beso en la frente a y abrazo a la artista Fatemeh Hamami.



Fueron los medios iraníes 'Rouydad24' y 'Sharq Emroz', los que indicaron que la justicia iraní le impuso esa pena a la estrella portuguesa de 38 años, casado con la modelo argentina Georgina Rodríguez, después de que viajase a Teherán con su equipo en septiembre para jugar el Persépolis en la Liga de Campeones asiática, un partido que el equipo de CR7 ganó 2-0. PEro la embadaja lo desmintió.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan



In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law



If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W