Bad Bunny estrenó "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

viernes 13 de octubre de 2023 | 17:17hs.

El nuevo álbum de Bad Bunny, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", ya está disponible en plataformas de streaming. El cantante puertorriqueño lanzó el viernes sobre las 12:00 a.m. (hora de Miami) su nuevo trabajo, con 22 temas y 1:21 horas de duración.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más 🫶ðŸÂ» NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA ðŸÂÅ½ No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el popular cantante en redes sociales al compartir la noticia sobre el álbum, que ya puede encontrarse en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, entre otras. En menos de una hora su publicación en Instagram ya tenía más de 30.000 comentarios.