"Quería ganar y no me importaba mi gol", dijo James Rodríguez tras empate de Colombia con Uruguay

jueves 12 de octubre de 2023 | 21:21hs.

James Rodríguez lamentó hoy el empate de Colombia ante Uruguay por 2 a 2 como local, al considerar que tenían “el partido controlado, pero vino esa jugada de falta de atención y el penal a favor de ellos que nos dejó con dos puntos menos”.



Para el ahora volante de San Pablo, “son cosas que hay que mejorar. Tenemos que aprender y mejorar de todo esto. Yo quería ganar hoy, independientemente de si hacía un gol o no (hizo el primero)".



“Y el próximo martes tenemos un partido duro en Quito con Ecuador donde tenemos que sacar los tres puntos de allá. Cuando las cosas no salen bien hay que levantarse al otro día y entrenar, lo mismo cuando ganás y cuando empatás también. Hay que pensar en el martes que va a ser durísimo”, explicó el ex Banfield.



James lamentó también la expulsión del arquero colombiano Camilo Vargas en esa jugada del penal, pero afirmó que “hay que dar vuelta la página y mirar hacia delante".