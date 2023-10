“Ver a Misiones en el podio es muy lindo, la gimnasia viene creciendo”

jueves 12 de octubre de 2023 | 6:00hs.

En su tercer intento, Anabella Gómez (15) consiguió la ansiada medalla de oro en el Nacional de gimnasia artística. “La meta era traer medalla este año”, y además del primer lugar en suelo, fue plata en all around y bronce en viga y salto. F: N. Guerrero

En su tercer intento, Anabella Gómez (15) consiguió la ansiada medalla de oro en el Nacional de gimnasia artística. “La meta era traer medalla este año”, y además del primer lugar en suelo, fue plata en all around y bronce en viga y salto. F: N. Guerrero

Anabella Gómez fue persistente, se propuso disfrutar del proceso y este año, a su tercera presentación, tuvo su conquista. La posadeña, representante de la Escuela Integral de Gimnasia Artística (Eiga), se consagró campeona nacional en suelo y obtuvo tres medallas más, en el Nivel 4 Juvenil, en el Argentino Federativo que tuvo lugar en La Lucila del Mar, localidad de la costa bonaerense.

A sus 15 años, la deportista misionera alcanzó la cima del podio y compartió su secreto: “Hay que levantarse y salir adelante siempre”, señaló feliz Anabella.

A su corta edad, esta genial gimnasta logró con su experiencia deportiva estar bien plantada. Disfrutar de entrenar es su premisa y eso lleva a que estar en Eiga a diario sea placentero. Y así construye sus metas sin presiones.

El Eiga es para Anabella su lugar en el mundo, donde aprende a diario, se supera y disfruta con sus pares y profes.

“Este fue mi tercer nacional. Cuando era más chica fui a San Martín de Los Andes; después, el año pasado, fui con el pie esguinzado y tampoco pude traer medalla. Ahora por fin logré lo que veníamos trabajando desde inicio de año con los profes, porque la meta era traer medalla este año”, dijo contenta.

Es que no sólo logró colgarse una presea sino cuatro y en distintos metales. El oro fue en suelo, la plata en all around (la sumatoria de todos los aparatos) y el bronce fue en viga y salto.

“Fue una alegría, sabía lo que podría dar, pero me sorprendió porque las chicas son muy buenas. Por el parlante estaban llamando -para la premiación- y dijeron ‘Misiones’ y se dio… fue mi año”, declaró con una gran sonrisa.

Respetar los tiempos

Y supo ser paciente; una tarea clave en el alto rendimiento está marcada en no desesperarse en el camino. “Es un proceso y hay que respetarlo. El año pasado le re metí ficha y me lesioné un mes antes de ir y me re frustré, pero no me caí. Le puse fuerza a este nacional y fue muy lindo porque hubo muchas alegrías. Apenas me bajé del podio, otra vez llamaron a Misiones y fue un orgullo traer medalla representando a la provincia porque era de verdad lo más importante”.

Acompañada de su entrenadora Mónica Durán y sus padres, en la competencia realizada en el Centro Provincial de Alto Rendimiento de La Lucila del Mar, Anabella tuvo esa complicidad de estar arriba en el podio ganando una medalla que la obtuvo gracias a esa base que siempre la sostiene.

La misionera se mostró feliz por traer a Misiones sus medallas.

“Mis papás estaban re contentos, todos estábamos felices. Ellos sabían que me había esforzado demasiado este año y en el podio los veía y no paraban de gritar. Fue muy hermoso”.

No fue para menos. Una de las ‘bebas’ -tiene una hermana-, ganó un lugar entre las mejores del país después de 7 años haciendo gimnasia a diario, con esfuerzo familiar, pero que Anabella recompensa ya que admite que “siempre les digo que ellos sepan que pagan la cuota y yo la gasto o la exprimo -risas- al cien por ciento. Vengo de lunes a viernes y me encanta venir, disfruto de estar acá”.

Es así que los Gómez llevan a diario a Anabella a entrenar “incluso los martes y jueves que entreno a la noche, y mi papá me trae, y al otro día trabaja temprano porque es enfermero, pero me apoyan en todo”.

Es que de esa niña que a los 9 años vio una película de gimnastas y alucinó con ser una de ellas, hoy ven a una campeona que, contenida por sus profes, avanza año a año poniéndose como meta más próxima ser el año que viene parte del nivel 6 y soñando en acercarse a su ídola máxima, la estrella estadounidense Simone Biles.

“La gimnasia es un deporte que a mí me cambió la vida. Me enseñó un montón de cosas como que con esfuerzo y dedicación uno puede lograr las cosas. También que si uno se cae o le va mal en una competencia, porque me pasó, no hay dejarlo todo”, sentenció quien fue la única representante del Eiga, pero que estuvo acompañada por sus pares de la Tierra Colorada.

Hubo chicas del ImaGym de Apóstoles y de Artesano de Posadas que también brillaron y todo fue emoción para la provincia.

“Eso me pone feliz, que Misiones fue creciendo en gimnasia, porque siempre íbamos a los nacionales y veías en el podio a chicas -de las federaciones- metropolitana, bonaerense, santafesina, pampeana y siempre eran las mismas; y este año estuvo Misiones, Neuquén, entre otras provincias, también en el podio y eso es muy lindo de ver”, finalizó contenta Anabella poniendo por delante lo colectivo.