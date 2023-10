Cathy Fulop y Ova Sabatini: “Nuestro secreto es elegirnos”

jueves 12 de octubre de 2023 | 6:00hs.

“Nuestro secreto es elegirnos una y otra vez”, afirmaron Catherine Fulop (58) y Osvaldo Sabatini (58) sobre sus tres décadas de amor y la familia que construyeron.

La pareja realizó una producción especial para la revista Gente en el marco de un romántico viaje a las paradisíacas playas de Aruba.

Cathy y Ova comenzaron su relación en 1993 y se casaron en 1998, son padres de Oriana y Tiziana.

La actriz y el empresario constituyen una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo, aunque Cathy es muy extrovertida y activa en redes, mientras que el hermano de Gabriela Sabatini siempre cultivó un perfil bajo.

“Para mantener la pasión hay que gustarse mucho. Pero a la vez tiene que ver con la admiración. Si uno se atrae físicamente pero no te terminan gustando ciertas actitudes frente a la vida, a la larga no va. Hay que pasar bien el tiempo juntos, reír. Es una sumatoria de cosas”, expresó Fulop con su distintivo acento caribeño. Y Ova detalló qué la enamoró de su esposa: “Además de su belleza, que está a la vista, me enamoró su alegría. Siempre está alegre, ella inspira”.