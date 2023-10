La Joaqui de novia con un futbolista

lunes 09 de octubre de 2023 | 10:44hs.

La Joaqui fue una de los invitadas del sábado a PH Podemos Hablar, Telefe, programa que conduce Andy Kusnetzoff, y en el que la cantante confesó que está iniciando una relación con un famoso futbolista extranjero. Allí mismo comenzaron las especulaciones. Los usuarios de las redes sociales sostienen que podría tratarse del volante colombiano James Rodríguez, quien actualmente juega en San Pablo de Brasil.

La Joaqui contó que este deportista en cuestión lo admiró desde adolescente y desde las redes sociales se dieron los primeros contactos. “Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, relató la cantante en el ciclo sobre ese futbolista que la conquistó.

Y agregó: “A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia”. “Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, remarcó La Joaqui sobre esas primeras charlas con él.

“Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”, recordó qué le respondió el futbolista. Y luego contó que se encontraron y le encantó conocerlo: “Almorzamos juntos en otro país y es la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. fue la mejor cita de mi vida”.