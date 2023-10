Incrementó el robo de motos de alta cilindrada en Puerto Iguazú

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:03hs.

Desde hace ya varios meses, vecinos de Puerto Iguazú vienen alertando en torno a una seguidilla de robos de motocicletas de grandes cilindradas que luego son trasladadas a Paraguay por pasos de fronteras no habilitados. En este contexto, el sábado, durante un trabajo en conjunto entre personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Misiones se evitó que dos motocicletas robadas salgan del país por la bajada del Club de Pesca, ubicado en el barrio Santa Rosa.

Según los datos recabados por este medio, se trataría de una banda de delincuentes de nacionalidad paraguaya que comenzaron a operar en la frontera durante la pandemia, cuando el contrabando pasó a ser el sustento de muchas familias.

Actualmente, se registra el robo de al menos 5 motos por semana y muchas de ellas no son recuperadas, señalaron voceros consultados por este matutino. “A mí me robaron la moto hace poco más de un mes, es una Honda CVX 250. Tengo la seguridad que mi moto está en Paraguay, hablé con gente de inteligencia de allá y ofrecí recompensa, hasta ahora nada, pero no pierdo la esperanza de recuperarla”, contó a este medio Pablo M., uno de los tantos damnificados por esta modalidad delictiva.

Muchos propietarios de motocicletas, luego de realizar la denuncia correspondiente, tratan de ubicar su vehículo en el país vecino.

“Tengo un conocido que ha visto su moto en Paraguay, circulando sin problemas, hizo las denuncias pero hasta el momento no ha logrado nada”, manifestó el hombre.

Respecto al modus operandi, otro entrevistado que prefirió resguardar su identidad relató que quienes están detrás de esta organización delictiva operan desde hace por lo menos tres años. “Durante la pandemia, cuando todo se paralizó, me tuve que dedicar a estibar mercadería, lo hice por varios meses cuando se reactivó volví a trabajar en blanco. Ahí vi cómo se manejan, los pasos no habilitados son manejados por paraguayos y por varios de ellos pasan las motos que se roban acá”, contó.

Todos los días se registran robos de motocicletas en Puerto Iguazú. Se presume que las motocicletas de 110 cilindradas son robadas y luego trasladadas a otras localidades evitando el control de Gendarmería para ser comercializadas.

Implicados en la actividad

Hace poco más de una semana la policía detuvo a un joven de 20 años que se dedicaba al robo y venta de motocicletas. Según se detalló desde la citada fuerza sería el integrante de una banda que opera en la zona norte de la provincia.

Ante esta seguidilla, el pasado 20 de septiembre la Policía de Misiones desplegó operativos de control más estrictos.

Desde esa fecha hasta ayer se recuperaron 14 motocicletas robadas en Iguazú, de las cuales 2 fueron recuperadas en Puerto Libertad.

Además, identificaron una con documentación adulterada y en diferentes operativos se lograron retener 132 motocicletas.

En muchas de esas intervenciones los conductores no tenían la documentación exigida por ley, aunque no dieron a conocer cuántas de ellas tenían pedido de captura.

Además, se informó la detención de los hermanos Edgar M. (23) y Ernest M. (23), y Marcelo B. (20), todos de nacionalidad paraguaya y vinculados al robo de una motocicleta.

Se supo que los delincuentes fueron aprehendidos en la costa del río Paraná, en cercanías a la zona conocida como “El Basural” y se presume que tenían la intención llevar el vehículo hacia el país vecino para su comercialización.

En tanto que un último hecho registrado el sábado por la mañana dejó en evidencia la operatoria de los delincuentes. Allí, efectivos de la Prefectura lograron evitar la salida de una motocicleta marca Yamaha Fz 150 y una motocicleta Triumph Tiger de 900, ambas halladas en cercanías al Club de Pesca.



En cifras

5

Fuentes consultadas indicaron que por semana se roban en Iguazú cinco motocicletas. Y que la mayoría son llevadas a Paraguay para su comercialización