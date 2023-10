Las claves del señalamiento a Piquetero en el crimen de Chany

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:03hs.

La detención de Lindomar B.D.S. (48) en Bernardo de Irigoyen revolucionó a ambos lados de la frontera. Gendarmería Nacional Argentina lo describió como una persona ligada al sicariato, en una zona donde se registraron cinco homicidios por encargo desde el 2021, todos impunes hasta el momento.



Como informó El Territorio, informes de la Policía Federal de Brasil lo señalan como una persona ligada al crimen de Sebastián Fernández Da Rosa, conocido como Chany, ocurrido en septiembre del año pasado. Pero además lo buscaban en el vecino país por el atentado a un efectivo policial y tenía un pedido de captura internacional por su implicancia en de un asesinato en Foz de Iguazú.



Mientras el hombre está siendo custodiado con un grupo especial a la espera de determinaciones judiciales sobre su futuro y extradición, el hermetismo en torno a su figura continúa. No obstante, este medio pudo reconstruir parte de su historia para poder entender en qué podrían estar sustentadas las sospechas sobre el crimen de Chany.



Habría llegado y estaba instalado en la localidad fronteriza desde hace varios años e incluso estaba involucrado en los torneos de fútbol en la cancha donde fue detenido el pasado fin de semana. Sin embargo, se lo relaciona al contrabando en la frontera, aunque se cree que además de los vinos y los productos requeridos en Brasil como los agrotóxicos, podría estar relacionado a las sustancias ilegales.



Su vivienda está en la línea de frontera, en cercanías al arroyo Pepirí Guazú, en una zona de casillas cercana a la avenida de Tránsito Pesado. “Él vivía bien en el paso, ahí es el paso donde todos pasan mercaderías. La casa está mitad un lado en Argentina y el otro en Brasil. El baño, por ejemplo, está en Brasil”, expresó un efectivo con conocimiento en la zona. La casa de Piquetero, donde murió un brasileña en marzo del 2023.

En marzo de este año en esa vivienda murió Vanessa de Olivera Da Silva, de 19 años, en medio de un operativo de la Policía de Misiones. Los efectivos llegaron hasta ahí persiguiendo a un delincuente, quien - según dijeron desde la fuerza - , los atacó a tiros.



Se metieron a la vivienda y “en la escena, se habría iniciado un forcejeo entre los agentes y el residente, intentando éste sacarle el arma reglamentaria a uno de los uniformados, ocasionando que la misma se percutara accidentalmente”. El tiro atravesó el piso de madera e impactó en la joven que se había ocultado debajo y hasta entonces no había sido advertida por los uniformados.



Las pericias avalaron esta versión policial, pero el hecho puso en escena que el lugar funcionaba como un búnker de argentinos y brasileños que llegaban a consumir y “ranchar”. Incluso la víctima tenía una tobillera electrónica por delitos contra la propiedad y se supo que tenía un consumo problemático de sustancias.



La ubicación geográfica del lugar parece ser la clave en esta historia, porque a metros de esa vivienda Chany tenía su depósito y fue asesinado. El comerciante utilizaba ese paso para el contrabando de mercaderías de un lado a otro de la frontera y había instalado tal red que algunos comerciantes del otro lado de Brasil ofrecían ese servicio a quienes compraban del otro lado. “Podés retirarlo en lo de Chany”.



Claro que no solo venían mercaderías, sino que también se iban para allá, sobre todo vino. Chany se convirtió en un peso pesado en la frontera e incluso hay videos en los que se enfrenta a efectivos de Gendarmería Nacional en medio de un operativo de incautación. “Le saca de manos a Gendarmería y ni ‘mu’ dicen”, se recordó ayer sobre ese audiovisual.



Desde el entorno del fallecido señalan por lo bajo que al parecer tenía un enfrentamiento con Piquetero porque utilizaba la ruta para llevar productos que no quería, en referencia al narcotráfico. Otros dicen, sin embargo, que competían por el monopolio de ese “pique”, que es como le llaman a los pasos clandestinos en la zona.



Al respecto, Rosa Fernández, hermana de Chany, expresó que “después que mataron a mi hermano él (Piquetero) se adueñó del paso, siempre estaba ahí, pero nunca llegamos a sospechar que pudo haber tenido algo que ver”.



Investigación en Brasil

Sin embargo, como ya se dejó en claro, la vinculación de Piquetero con el crimen de Chany forma parte de investigaciones en Brasil que por el momento no se replicaron en Argentina e incluso las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del caso, no habían sido informadas de la detención.



Su figura apareció en la lupa de las fuerzas de seguridad brasileña luego del atentado a la casa de un efectivo de la Policía Militar ocurrido durante la mañana del 18 de agosto de este año en la localidad de Barracao. En el video del hecho se ve como una persona en moto llegó hasta el frente y efectuó al menos seis disparos contra la vivienda, para luego huir.



Apareció como principal sospechoso y al revisar sus antecedentes, pudieron saber que tenía un pedido de captura internacional emitido desde Foz de Iguazú, Brasil, donde se lo busca por un homicidio. Algunas versiones indican que incluso recibió una condena por ese hecho.



Los informes a las que tuvo acceso exclusivo El Territorio lo sindican como “mandante”, es decir, autor ideológico. del asesinato de quien se puede decir era su vecino.



En este contexto se dio intervención y se pidió colaboración a Gendarmería Nacional, pero además en Brasil se desplegaron imponentes operativos en el límite de frontera. Los mismos incluyeron movilización de efectivos, diferentes patrullas e incluso helicópteros en razón al ataque al efectivo.



La situación puso en relieve una cuestión que algunos investigadores policiales y judiciales señalan constantemente, que es que más allá del constante intercambio con las brasileñas, los extranjeros son reacios a compartir información de inteligencia o de investigaciones complejas.



Se presume y da por hecho que tienen mucho mejor equipamiento y recursos, sus ciudades están más equipadas con cámaras públicas y privadas, pero el aporte a la búsqueda de resolver diferentes crímenes u operaciones criminales no ha sido sustancial. Solo el atentado contra un efectivo policial cambió esa dinámica. No lo podían dejar pasar.