Crece la demanda de profesores particulares para rendir ingresos

viernes 06 de octubre de 2023 | 3:30hs.

Se transita la mitad del segundo semestre educativo y las familias ya empiezan a buscar profesores particulares para preparar ingresos a la secundaria técnicas o bien rendir exámenes adeudados. La mayor demanda se comienza a dar en esta época del año y es en materias como lengua, matemáticas, física y química.



Según un relevamiento hecho por este matutino en el que se consultó a profesores que dictan clases particulares en Posadas, los precios se cobran por hora o por el programa de cada materia. “Yo armo mensual para que les sea más fácil a los padres, porque generalmente se cobra por programa, dos horas por semana los martes y jueves. Y les cobro mensualmente 10.000 pesos a los padres. La mayor demanda es en esta época del año”, expresó Fernanda Turque, docente quien dicta clases de apoyo y prepara alumnos.



Por otra parte, Daniel Alejandro Kinigsberg, quien tiene un instituto de preparación, sostuvo en diálogo con El Territorio: “Les damos a las familias un sistema de combos de clases que ellos usan para las dos materias, que van desde las 5 a 20 clases. Los costos van desde 3000 pesos -una clase de 80 minutos- a 35.000 pesos -pack de 20 clases-. Donde el beneficio está en que mientras más clases adquieren, más se bonifica”.



Kinigsberg señaló que en el caso de los alumnos aspirantes a ingresar a escuelas técnicas, se buscan las materias troncales, específicamente, Matemáticas y Lengua. En el caso de ingreso al Instituto Liceo Storni, hay otras materias como historia y geografía.



En cuanto al tiempo que necesitan los alumnos, Turque estimó que “años anteriores con dos meses ya llegaba bien con los programas. Y desde la pandemia, arrancamos en las vacaciones de julio porque hay mucha falencia educativa”.



“Depende de cada alumno, a veces las familias se organizan con más tiempo, pueden coordinar y armar grupos de estudios. También se organizan los tiempos con las clases teniendo en cuenta que todavía están en séptimo grado, algunos tienen viaje de egresados y se arma un cronograma en cada caso”, dijo el profesor Kinigsberg.



Falencias

En cuanto a las principales falencias de los estudiantes que asisten a clases de apoyo es “la falta de atención. Les cuesta retener. Creo que más que nada eso es por la tecnología, están muy involucrados en los dispositivos, les cuesta prestar atención”, puntualizó Turque en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Por su lado, Gabriela González, quien tiene su centro de estudio, dijo sobre los alumnos “no todos son iguales, algunos necesitan más tiempo y dedicación, y eso no es porque les cueste entender, sino que a veces sólo les cuesta concentrarse. A veces se olvidan las cosas por falta de práctica. Hay muchos chicos con problemas de atención, ansiedad, se distraen muy fácilmente por lo cual los temas más difíciles les cuesta un poquito más. Yo no sólo les enseño, los aliento para que se sientan seguros y confíen en que ellos pueden, los incentivo para que les den ganas de seguir aprendiendo, que salgan de acá felices y orgullosos de ellos mismos”.



Ingreso a la universidad

Por otra parte, Fabiana es bioquímica y prepara a estudiantes para ingresar a la universidad en este sentido destacó que los tiempos de preparación son mayores por las diferencias de contenidos. “En el caso por ejemplo, del CBC de la UBA de esas seis materias del ingreso, preparo: matemática, física, química y biología. Y ahí se necesita mucha preparación porque hay como mucha diferencia entre los contenidos del colegio cuando los chicos salen y de lo que se da en el CBC. Así que es una preparación prácticamente durante todo quinto año y viniendo asiduamente a clases”.



Indicó que en esta etapa es crucial trabajar en el autoestima. “Como profesora particular tengo la ventaja y la bendición quizás también de poder conocer a los chicos un poco más, porque somos pocos, de poder guiarlos no solamente en la parte del conocimiento, sino como en su parte integral, de cómo abordar la facultad. Tocamos también todos esos puntos para que los chicos trabajen en su autoestima, sepan que con la facultad se puede, porque también ese nivel de frustración es como que es mucho más bajo en los chicos”.

En cifras

45En Misiones sólo 45 chicos de cada 100 que entraron al sistema educativo en 2011 terminaron en tiempo y forma en 2022.

3.000La tarifa por 80 minutos de clases particulares arranca en 3.000 pesos para preparar materias.

El 45% de los alumnos termina el secundario en tiempo y forma

Según un informe de Argentinos por la Educación en 20 de las 24 jurisdicciones mejoró la proporción de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado.



Puntualmente sobre Misiones, si bien también tuvo mejoras, sólo 45 chicos de cada 100 que entraron al sistema educativo en 2011 terminaron en tiempo y forma en 2022.



La mejora es de diez puntos porcentuales si se tiene en cuenta que en la cohorte que ingresó a primer grado en 2005 y llegó a quinto año de la secundaria en 2016 sólo 35 de cada 100 lo hacían en tiempo y forma.



En igual posición que Misiones para la cohorte 2011-2022 quedó Santiago del Estero y mucho más abajo aún la provincia de Corrientes, con 38 de cada 100 estudiantes egresando en el momento esperado.



A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comenzaron su escolaridad en 2011, sólo 61 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado, es decir, en 2022.



Esta cifra es mayor que las de cohortes anteriores: contrasta con 46 cada 100 en la cohorte 2005-2016 y 53 cada 100 en la 2009-2020, lo que muestra un aumento gradual en el porcentaje de estudiantes que llegan al último año a tiempo.



Lengua y Matemáticas

El informe también dio cuenta de que sólo trece de cada 100 estudiantes llegaron al final de la secundaria a tiempo y con los aprendizajes esperados en Lengua y Matemáticas. La región NEA fue la peor posicionada del país. En Misiones y Chaco sólo seis de cada 100 chicos tuvieron los aprendizajes esperados y en Corrientes y Formosa sólo cinco de cada 100. Mejor ubicadas quedaron la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro con 29 y 18 cada 100 estudiantes, respectivamente.



Los datos plasmados surgen del informe ‘Índice de Resultados Escolares: ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?’, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Irene Kit, Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén.