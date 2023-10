“Estábamos muy esperanzados, pero su cuerpo no aguantó más”

viernes 06 de octubre de 2023 | 4:00hs.

El joven posadeño César Maman (25) falleció ayer en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado a la espera de un doble trasplante de hígado e intestino que no se pudo concretar debido al deterioro que sufrió su estado de salud a lo largo de este año.



El nombre de César Maman es sinónimo de lo que significa la donación y el trasplante de órganos, porque desde su nacimiento tuvo que transitar el camino de los que necesitan de ese gran gesto humano para seguir viviendo.



“Cuando era apenas un bebé tuvimos que viajar de urgencia desde Posadas al Hospital Garrahan donde nos dijeron que necesitaba un trasplante de hígado. Ahí empezamos ese camino de constante búsqueda y superación que recorrimos como familia con él en estos 25 años”, recordó ayer su madre, Cristina Dávalos en una charla que tuvo con El Territorio tras conocerse la noticia.



“Y ese camino hoy -por ayer- llegó a su fin porque su cuerpo no aguantó más y se nos fue”, comunicaron entre lágrimas sus padres Raúl Maman y Cristina. Ambos acompañaron a su hijo durante todo el proceso de búsqueda de alternativas médicas que le permitan superar las sucesivas complicaciones de su salud a partir de la deficiencia hepática severa que lo aquejaba.



César, que había cumplido 25 años el pasado 8 de agosto, venía padeciendo las consecuencias del mal funcionamiento de su hígado desde el año pasado. Ese órgano que le trasplantaron cuando tenía 1 año dejó de funcionar. Y por ese motivo viajó a Buenos Aires donde empezaron a tratarlo en el Hospital Argerich.



Doble trasplante

Pero su situación de salud se fue complicando a medida que pasaban los días porque también su intestino empezó a fallar. Entonces los profesionales médicos que lo atendían en el Hospital Argerich decidieron que la solución pasaba por un trasplante múltiple de esos dos órganos vitales. Un trasplante simultáneo de hígado e intestino. En ese momento la recomendación médica fue trasladarlo a la Fundación Favaloro debido a la experiencia médica que tienen para estas operaciones de alta complejidad.



Y allí la familia Maman empezó un camino de reclamos a la cobertura de salud que lo asistía, que en un principio les comunicó la imposibilidad de ese traslado. Entonces la familia acudió a la Justicia pidiendo celeridad en el tratamiento y la asistencia que requería César, cuyo estado de salud estaba cada vez con mayores necesidades de asistencia.



La jueza posadeña Adriana Fiori tomó en sus manos el recurso de amparo que presentó la familia Maman y en 48 horas dictaminó que el joven posadeño sea internado en la Fundación Favaloro y reciba la atención médica que necesitaba. La orden fue cumplida tanto por Incluir Salud como por el Ministerio de Salud de Misiones y el 22 de agosto pasado César ingresó al Favaloro.



“Estábamos todos muy esperanzados en que en el Favaloro se concrete el doble trasplante con celeridad porque figuraba entre los primeros en la lista de emergencia del Incucai”, explicó la madre de César. Pero una nueva infección atacó el debilitado cuerpo del paciente y eso imposibilitó el trasplante. “Los médicos nos explicaron que para recibir el trasplante de órganos César tenía que estar en el mejor estado posible y con esta nueva infección volvió a tener que estar con antibióticos y ya su cuerpo estaba muy deteriorado”, agregó la mujer.



Es que no era la primera infección que cursó en estos meses el joven posadeño. Antes de ser trasladado al Favaloro, cuando estaba internado en el Hospital Argerich, también una bacteria afectó su corazón y estuvo cerca de 20 días con suministro de antibióticos.



Mejor rostro

Pero a pesar de todas las complicaciones, “Cesar siempre mostró su mejor rostro. Él sabía todo, porque desde chiquito aprendió a convivir con la palabra trasplante y hablaba con los médicos y preguntaba todo. Nunca se dio por vencido. Tenía mucha fe”, recordaron los padres.



César era hincha de River Plate. “Cuando llegamos en febrero de este año a Buenos Aires él decía que sus objetivos eran lograr el trasplante, que gane River y después volver a Posadas. Todavía no puedo creer que está volviendo en un ataúd”, expresó la madre.



En medio del dolor que significa la muerte de un hijo, la mujer destacó que “a lo largo de este año con tantas idas y venidas muchas veces me sentí mal. Pero César tenía tantas ganas de vivir y eso me daba fuerzas para vencer cualquier obstáculo. Hicimos todo lo que pudimos por lograr el trasplante, pero su cuerpo ya estaba muy debilitado en estos últimos días. Igual aún no puede creer que esté muerto. Siento que estoy en una pesadilla”.



A su lado el padre Raúl Maman eligió recordar a su hijo “con la fortaleza que él nos contagiaba. Porque peleó hasta el final. Nos deja una gran lección de vida. Nunca bajó los brazos. Pero ya no pudo vencer todas las complicaciones de salud que se le fueron sumando. Ahora está descansando en paz”.



El trasplante de hígado que César recibió el 8 de septiembre de 1999, cuando tenía 1 año, fue noticia porque los trasplantes en niños tan pequeños no eran habituales. De hecho el Garrahan, que es uno de los faros en materia de trasplantes pediátricos, la primera intervención de ese tipo se había hecho sólo siete años antes.



Por ese motivo, el trasplante de César figura entre los primeros de su característica, pues no se logró un órgano de un bebé sino que recibió una porción de un órgano de adulto.



Luego de ese primer trasplante César creció y tuvo una vida normal. Cursó la primaria en la Escuela 365 y la secundaria en la Comercio 6. Practicó deportes. Se hizo fanático de River Plate. Salió con amigos e hizo lo que hacen todos los chicos de su edad. Hasta que en agosto del año pasado comenzó a sentirse mal. Los análisis de sangre arrojaban valores que indicaban que su hígado funcionaba con dificultad. Así la peleó hasta ayer, día que su cuerpo no aguantó más.



Ayer en horas de la tarde el Ministerio de Salud de Misiones informó que estaban a cargo de coordinar el traslado de los restos del joven y su familia a la ciudad de Posadas en vuelo sanitario.